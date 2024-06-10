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Известного украинского певца вызвали в ТЦК: что произошло

Павел Зибров рассказал, как обновлял данные в ТЦК

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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66-летний украинский исполнитель Павел Зибров поделился информацией, как он лично приходил в ТЦК. Взяв с собой музыкантов военного оркестра, с которым записывал обновленную версию песни "Крещатик".

Известного украинского певца вызвали в ТЦК: что произошло

Павел Зибров (фото из открытых источников)

Как сообщает Зибров, его позвали в территориальный центр комплектования, чтобы уточнить данные в тот день, когда певец с коллективом оркестра готовил клип для обновленной песни.

"Говорят: "еще попадаете под возраст, когда надо отметиться". Поэтому я беру "банду" с духовыми дудками, военных, со мной 40 человек и мы под "Хрещатик" идем под ТЦК обновлять данные. Там все разбежались", — поделился Зибров, давая интервью программе " Утро в большом городе ".

"Мне сказали, что я годен. Да и украинские девушки во время гастролей сказали: "Достоин вы, Павел Николаевич, годен еще", — завершил артист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странский "Холостяк" ответил, пойдет ли воевать, если получит повестку . Популярный ведущий ТВ и герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин, уже разбежавшийся с Дашей Квитковой, искренне ответил, пойдет ли в армию, чтобы бороться с российскими захватчиками. При этом телеведущий сказал, что до сих пор повестки не получал.

Он не исключает, что ему предстоит идти воевать. Как он утверждает, выбора не осталось, и все ребята должны взять в руки оружие. При этом Добрынин говорит, что у него есть определенные проблемы с состоянием здоровья, однако не будет выискивать справки, чтобы таким образом не быть мобилизованным.

Еще Никита рассказал, что теперь на линии фронта сражается его двоюродный брат, которого "Холостяк" во всем поддерживает, берясь за организацию собрания для приобретения военным всего необходимого.



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