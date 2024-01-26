Известного украинского ведущего на вокзале остановили ТЦК

Звезду телевидения, ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника и в Одессе, куда он уехал, обнаружили сотрудники ТЦК. На вокзале его увидели горожане и спрашивали, неужели его тоже останавливали. На это Решетник ответил: "Конечно".

Григорий Решетник (фото из открытых источников)

Об этом случае звезда телевидения рассказала в социальных сетях. Григорий Решетник написал, что у него только проверяли документы, а потом попрощались еще и пожелали хорошего дня.

"Сегодня на вокзале ко мне подошли представители территориального центра комплектования и социальной поддержки. Очень профессионально, интеллигентно и корректно попросили предъявить документы. Потом узнали, но это не изменило процесс проверки. Убедившись, что все документы в норме – ребята пожелали хорошего рабочего дня ", – рассказал ведущий.

Решетник убежден, что ситуации складываются по-разному, однако все должны с уважением относиться к законам.

"Я взрослый парень, и понимаю, что ситуации бывают разными... Я рассказал свою историю. Однако считаю, что мы с уважением должны относиться к закону и тем, кто отвечает за его соблюдение. Потому что это основа! И хотелось бы, чтобы не только простые украинцы жили по законам", — подытожил Решетник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский ведущий ответил, уйдет ли на фронт . По словам известного телеведущего и продюсера Юрия Горбунова, честно он без раздумий отправится на линию фронта, когда будет иметь на руках повестку. Отвечая на вопрос Алины Доротюк, телеведущий сказал, что никогда не умел стрелять, но когда потребуется, он будет учиться держать в руках автомат.

Известный ведущий сейчас убежден, что имеет возможность реализовать много полезных дел для украинских военнослужащих. Но когда и ему нужно будет идти в армию, то отправится и он.

