Известному актеру пришла повестка: как он отреагировал

Актер Тарас Цымбалюк сообщил, что ему пришла повестка. Такое известие его не радует, потому что он не военный специалист. Как он утверждает, пошел бы защищать свою страну, если бы что-то умел.

Тарас Цымбалюк (фото из открытых источников)

"Мне пришла повестка. Я прошел медосмотр. Весь. Я, к сожалению, не имел ни одной военной кафедры, в армии я тоже не служил. Я пошел бы туда, где я бы уверенно чувствовал себя. Если бы меня чему-то научили, я бы пошел туда" , – сказал он, участвуя в программе "Слава +".

Также актер заявил, что уверенно принял бы это известие, когда был уверен, что сначала он будет учиться, а позже его уже отправят на линию огня. Но сразу оказаться на передовой, не имея никакой подготовки, как он утверждает – трэш.

"Я, пожалуй, спокойнее бы это воспринял, если разложить на какие-то этапы. Меня там призвали, тогда меня повезли где-то там на месяц учиться чему-то, а уж тогда я где-то куда-то уехал. Тогда мой мозг плавно бы это все воспринял. А сейчас это, конечно, как ведро холодной воды на голову", — выразил свое мнение украинский актер.

Важно, что Тарас Цымбалюк - 33-летний отечественный актер, ставший известным, снявшись в ролях в известных сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша".

В 2020 году актер участвовал в съемках клипа группы "Ленинград" из РФ, но после начала войны сообщил, что сожалеет об этом поступке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало. Известный продюсер Потап рассказал в подробностях смерти молодого режиссера Олега Бобало. Выяснилось, что этот украинский художник пал геройской смертью, обороняя с другими военными Бахмут.

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