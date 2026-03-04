logo

Известному голливудскому актеру диагностировали страшную болезнь
НОВОСТИ

Известному голливудскому актеру диагностировали страшную болезнь

Брюс Кэмпбелл рассказал, что у него диагностировали онкологическое заболевание

4 марта 2026, 21:59
Автор:
Лиля Воробьева

Культовый американский актер Брюс Кэмпбелл сообщил, что у него диагностировали онкологическое заболевание. Об этом 67-летняя звезда фильма "Зловещие мертвецы" написал в своем Instagram.

Известному голливудскому актеру диагностировали страшную болезнь

Брюс Кэмпбелл (фото из открытых источников)

По словам актера, речь идет о типе рака, который "поддается лечению", однако не является "излечимым".

"Извините, если это повергло вас в шок — для меня тоже", — отметил Кэмпбелл, добавив, что не планирует раскрывать деталей своего диагноза.

Публичное признание он объяснил изменениями в своем рабочем графике. Актер вынужден сократить количество публичных выступлений и гастрольных дат, в частности, в рамках промотура своего нового фильма "Эрни и Эмма". В то же время, показ ленты 5 июня в театре Редфорд пока остается в расписании.

Кэмпбелл выразил надежду, что сможет "лучше выздороветь летом", чтобы осенью отправиться в тур в поддержку картины.

Фильм Эрни и Эмма актер написал, срежиссировал и спродюсировал сам, а также исполнил в нем главную роль. Лента рассказывает о муже, отправляющемся в путешествие после смерти жены. Продюсером проекта выступила жена Кэмпбелла Ида Гирон. Съемки проходили в Орегоне, где актер сейчас проживает.

Ранее Кэмпбелл рассказывал, что посвятил фильм своим друзьям детства, работавшим в киноиндустрии, в частности Скотту Шпигелю, скончавшемуся от сердечного приступа в сентябре 2025 года.

"Эта отсылка к беззаботным временам "Супер 8", когда мы могли делать все, что, черт возьми, хотели", — отмечал актер, комментируя идею создания "Эрни и Эммы".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярный американский актер и музыкант Эрик Дейн скончался в возрасте 53 лет.

Широкую известность Дэйн получил благодаря роли доктора Марка Слоана, известного также как МакСтими, в сериале Анатомия Грей. Актер ушел из жизни через 10 месяцев после того, как открыто рассказал о своем диагнозе — боковом амиотрофическом склерозе (БАС), который еще называют болезнью Лу Герига. Дейн скончался в четверг, 19 февраля, что подтвердила его семья.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Эрик Дэйн умер в четверг днем после мужественной борьбы с БАС", — говорится в заявлении близких. "Он провел свои последние дни в окружении дорогих друзей, своей преданной жены и двух прекрасных дочерей Билли и Джорджии, которые были центром его мира".



https://www.instagram.com/p/DVZvexojEFg/
