Известному голливудскому актеру диагностировали страшную болезнь

Культовый американский актер Брюс Кэмпбелл сообщил, что у него диагностировали онкологическое заболевание. Об этом 67-летняя звезда фильма "Зловещие мертвецы" написал в своем Instagram.

Брюс Кэмпбелл

По словам актера, речь идет о типе рака, который "поддается лечению", однако не является "излечимым".

"Извините, если это повергло вас в шок — для меня тоже", — отметил Кэмпбелл, добавив, что не планирует раскрывать деталей своего диагноза.

Публичное признание он объяснил изменениями в своем рабочем графике. Актер вынужден сократить количество публичных выступлений и гастрольных дат, в частности, в рамках промотура своего нового фильма "Эрни и Эмма". В то же время, показ ленты 5 июня в театре Редфорд пока остается в расписании.

Кэмпбелл выразил надежду, что сможет "лучше выздороветь летом", чтобы осенью отправиться в тур в поддержку картины.

Фильм Эрни и Эмма актер написал, срежиссировал и спродюсировал сам, а также исполнил в нем главную роль. Лента рассказывает о муже, отправляющемся в путешествие после смерти жены. Продюсером проекта выступила жена Кэмпбелла Ида Гирон. Съемки проходили в Орегоне, где актер сейчас проживает.

Ранее Кэмпбелл рассказывал, что посвятил фильм своим друзьям детства, работавшим в киноиндустрии, в частности Скотту Шпигелю, скончавшемуся от сердечного приступа в сентябре 2025 года.

"Эта отсылка к беззаботным временам "Супер 8", когда мы могли делать все, что, черт возьми, хотели", — отмечал актер, комментируя идею создания "Эрни и Эммы".

