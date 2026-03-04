logo_ukra

Головна Новини Зірки персона Відомому голлівудському акторові діагностували страшну хворобу
Відомому голлівудському акторові діагностували страшну хворобу

Брюс Кемпбелл розповів, що у нього діагностували онкологічне захворювання

4 березня 2026, 21:59
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Культовий американський актор Брюс Кемпбелл повідомив, що у нього діагностували онкологічне захворювання. Про це 67-річна зірка фільму "Зловісні мерці" написав у своєму Instagram.

Відомому голлівудському акторові діагностували страшну хворобу

Брюс Кемпбелл (фото з відкритих джерел)

За словами актора, йдеться про тип раку, який "піддається лікуванню", однак не є "виліковним".

"Вибачте, якщо це стало для вас шоком — для мене теж", — зазначив Кемпбелл, додавши, що не планує розкривати деталей свого діагнозу.

Публічне зізнання він пояснив змінами у своєму робочому графіку. Актор змушений скоротити кількість публічних виступів і гастрольних дат, зокрема в межах промотуру свого нового фільму "Ерні та Емма". Водночас показ стрічки 5 червня в театрі Редфорд наразі залишається в розкладі.

Кемпбелл висловив сподівання, що зможе "якнайкраще одужати влітку", аби восени вирушити в тур на підтримку картини.

Фільм "Ерні та Емма" актор написав, зрежисував і спродюсував сам, а також виконав у ньому головну роль. Стрічка розповідає про чоловіка, який вирушає в подорож після смерті дружини. Продюсеркою проєкту виступила дружина Кемпбелла Іда Гірон. Зйомки проходили в Орегоні, де актор нині проживає.

Раніше Кемпбелл розповідав, що присвятив фільм своїм друзям дитинства, які працювали в кіноіндустрії, зокрема Скотту Шпігелю, який помер від серцевого нападу у вересні 2025 року.

"Це відсилання до безтурботних часів "Супер 8", коли ми могли робити все, що, чорт забирай, хотіли", — зазначав актор, коментуючи ідею створення "Ерні та Емми".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що популярний американський актор і музикант Ерік Дейн помер у віці 53 років.

Як повідомляє PEOPLE, широку популярність Дейн здобув завдяки ролі доктора Марка Слоана, відомого також як МакСтімі, у серіалі Анатомія Грей. Актор пішов із життя через 10 місяців після того, як відкрито розповів про свій діагноз — бічний аміотрофічний склероз (БАС), який ще називають хворобою Лу Геріга. Дейн помер у четвер, 19 лютого, що підтвердила його родина.

"З важким серцем ми повідомляємо, що Ерік Дейн помер у четвер вдень після мужньої боротьби з БАС", — йдеться в заяві близьких. "Він провів свої останні дні в оточенні дорогих друзів, своєї відданої дружини і двох прекрасних дочок, Біллі і Джорджії, які були центром його світу".

 



Джерело: https://www.instagram.com/p/DVZvexojEFg/
