Известному украинскому актеру объявили приговор за "пьяное" ДТП: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Украинскому актеру Остапу Ступке, который вызвал ДТП в нетрезвом состоянии, не изменили приговор, несмотря на апелляцию. Как сообщает Главком со ссылкой на материалы судебного дела, звезде придется отбывать наказание.
Остап Ступка (фото из открытых источников)
Дорожно-транспортное происшествие с участием Ступки произошло 4 апреля 2023 в Голосеевском районе Киева. В тот день актер выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный Mitsubishi. В результате инцидента травмировался мужчина, находившийся в легковушке. Во время задержания правоохранители выяснили, что в крови Остапа было 1,62 промилле алкоголя.
За свои действия актер получил наказание в виде трех лет ограничения свободы и лишения права управлять транспортными средствами на восемь лет. Защита Ступки просил смягчить приговор (заменить ограничение свободы на штраф в 170 тыс. гривен, а также сократить срок запрета вождения до 5 лет), поэтому обратился в Киевский апелляционный суд, однако приговор оставили без изменений. Адвокаты настаивали, что актер признал вину и оплатил лечение пострадавшего, однако их доводы не повлияли на решение.
Постановление Киевского апелляционного суда по делу Ступки вступило в силу, а срок наказания актера начнется с момента его прибытия в исправительный центр.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский артист Остап Ступка ответил журналистам ТСН после информации о том, что 4 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил дружественно-транспортное происшествие.
Репортеры канала хотели выяснить у виновника подробности происшествия. Но Ступка не хотел подтверждать это дорожное происшествие или опровергать его. Актер коротко ответил, что не будет комментировать произошедшее.