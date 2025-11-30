Известному украинскому актеру объявили приговор за "пьяное" ДТП: что известно

Украинскому актеру Остапу Ступке, который вызвал ДТП в нетрезвом состоянии, не изменили приговор, несмотря на апелляцию. Как сообщает Главком со ссылкой на материалы судебного дела, звезде придется отбывать наказание.

Остап Ступка (фото из открытых источников)

Дорожно-транспортное происшествие с участием Ступки произошло 4 апреля 2023 в Голосеевском районе Киева. В тот день актер выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный Mitsubishi. В результате инцидента травмировался мужчина, находившийся в легковушке. Во время задержания правоохранители выяснили, что в крови Остапа было 1,62 промилле алкоголя.

За свои действия актер получил наказание в виде трех лет ограничения свободы и лишения права управлять транспортными средствами на восемь лет. Защита Ступки просил смягчить приговор (заменить ограничение свободы на штраф в 170 тыс. гривен, а также сократить срок запрета вождения до 5 лет), поэтому обратился в Киевский апелляционный суд, однако приговор оставили без изменений. Адвокаты настаивали, что актер признал вину и оплатил лечение пострадавшего, однако их доводы не повлияли на решение.

"По убеждению коллегии судей, суд первой инстанции при решении вопроса о назначении наказания обвиняемому придерживался вышеуказанных требований закона", — говорится в определении суда.

Постановление Киевского апелляционного суда по делу Ступки вступило в силу, а срок наказания актера начнется с момента его прибытия в исправительный центр.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский артист Остап Ступка ответил журналистам ТСН после информации о том, что 4 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил дружественно-транспортное происшествие.

Репортеры канала хотели выяснить у виновника подробности происшествия. Но Ступка не хотел подтверждать это дорожное происшествие или опровергать его. Актер коротко ответил, что не будет комментировать произошедшее.

"Нет, не могу комментировать. Вообще никак не могу комментировать", — ответил Остап телерепортерам.



По информации журналистов ТСН, 4 апреля поздно вечером актер на собственном автомобиле таранил припаркованное на остановке авто, где находился его владелец. После ДТП пострадавшего водителя отвезли в больницу, у него многочисленные травмы.