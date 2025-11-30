Відомому українському акторові оголосили вирок за "п'яну" ДТП: що відомо

Українському актору Остапу Ступці, який спричинив ДТП у нетверезому стані, не змінили вирок попри апеляцію. Як повідомляє Главком із посиланням на матеріали судової справи, зірці доведеться відбувати покарання.

Остап Ступка (фото з відкритих джерел)

Дорожньо-транспортна пригода за участі Ступки сталася 4 квітня 2023 року в Голосіївському районі Києва. Того дня актор виїхав на зустрічну смугу та здійснив наїзд на припаркований Mitsubishi. Унаслідок інциденту травмувався чоловік, який перебував у легковику. Під час затримання правоохоронці з’ясували, що в крові Остапа було 1,62 проміле алкоголю.

За свої дії актор отримав покарання у вигляді 3 років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на вісім років. Захист Ступки просив пом’якшити вирок (замінити обмеження волі на штраф у 170 тис. гривень, а також скоротити термін заборони керування авто до 5 років), тому звернувся до Київського апеляційного суду, однак вирок залишили без змін. Адвокати наполягали, що актор визнав провину та оплатив лікування постраждалого, проте їхні доводи не вплинули на рішення.

"На переконання колегії суддів, суд першої інстанції при вирішенні питання щодо призначення покарання обвинуваченому дотримався вищевказаних вимог закону", — йдеться в ухвалі суду.

Ухвала Київського апеляційного суду у справі Ступки набрала чинності, а термін покарання актора розпочнеться з моменту його прибуття до виправного центру.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відомий український артист Остап Ступка дав відповідь журналістам ТСН після інформації про те, що 4 квітня, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, він вчинив дружньо-транспортну пригоду.

Репортери каналу хотіли вияснити у винуватця подробиці події. Але Ступка не мав бажання підтверджувати цю дорожню пригоду чи спростовувати її. Актор коротко відповів, що не коментуватиме те, що відбулось.

"Ні, не можу коментувати. Взагалі ніяк не можу коментувати", — відповів Остап телерепортерам.



За інформацією журналістів ТСН, 4 квітня пізнього вечора актор на власному автомобілі таранив припарковане на зупинці авто, де знаходився його власник. Після ДТП потерпілого водія завезли в лікарню, в нього численні травми.