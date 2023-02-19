logo

BTC/USD

24548.15

ETH/USD

1684.92

LTC/USD

97.99

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Известную актрису раскритиковали из-за фото на берегу моря
commentss НОВОСТИ Все новости

Известную актрису раскритиковали из-за фото на берегу моря

Фото Мишиной показались ее подписчикам неуместными в такое время

сегодня, 23:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Главная героиня сериала "Крепостная" Ксения Мишина недавно посетила Францию, где была задействована в фотосессии.

Известную актрису раскритиковали из-за фото на берегу моря

Ксения Мишина (фото из открытых источников)

Новыми фотографиями, сделанными на побережье Ниццы, звезда поделилась на своей странице в социальных сетях. Ксения была одета в брюки молочного цвета и белую майку, нотки пикантности к фото добавило обстоятельство, что актриса не одела нижнее белье и через ткань просвечивала грудь.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как сказала актриса, эта фотосессия была неожиданной, потому что через Францию она должна была просто промчаться  проездом и не было никаких планов.
 "Я была в отеле, когда поздним вечером мне пришло сообщение от прекрасной команды девушек, что отказ не принимается и мы должны сделать самые красивые французские кадры", — рассказала звезда.

Но не все поклонники положительно оценили эти фотографии Ксении. Пользователи написали критические реплики по отношению к так называемому откровенному образу Мишиной на фото и съёмке на известном курорте, когда в родной стране продолжается война.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ксения Мишина призналась, сожалеет ли о своем выборе на "Холостячке" Популярная украинская актриса, главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина призналась, сожалеет ли она о том, что в финале проекта сказала "да юмористу Александру Эллерту, а не Алексею Тригубенко. В новом интервью Dorotye знаменитость рассказала, что чувства к Александру Эллерту у нее появились почти с первого взгляда, но она присматривалась к мужчинам и пыталась найти того, с кем она видит будущее. Мишина заметила, что у Алексеи ей очень нравилось постоянство, стабильность, харизматичность, но ее сердце склонялось к Александру. И даже несмотря на то, что они с автором студии "Квартал 95" не вместе, она не жалеет, что выбрала его в финале проекта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/misha.k.ua/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c51f3386-1fa6-4c17-8a19-1e12b719b6de
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!