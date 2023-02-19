Известную актрису раскритиковали из-за фото на берегу моря

Главная героиня сериала "Крепостная" Ксения Мишина недавно посетила Францию, где была задействована в фотосессии.

Ксения Мишина (фото из открытых источников)

Новыми фотографиями, сделанными на побережье Ниццы, звезда поделилась на своей странице в социальных сетях. Ксения была одета в брюки молочного цвета и белую майку, нотки пикантности к фото добавило обстоятельство, что актриса не одела нижнее белье и через ткань просвечивала грудь.

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Как сказала актриса, эта фотосессия была неожиданной, потому что через Францию она должна была просто промчаться проездом и не было никаких планов.

"Я была в отеле, когда поздним вечером мне пришло сообщение от прекрасной команды девушек, что отказ не принимается и мы должны сделать самые красивые французские кадры", — рассказала звезда.

Но не все поклонники положительно оценили эти фотографии Ксении. Пользователи написали критические реплики по отношению к так называемому откровенному образу Мишиной на фото и съёмке на известном курорте, когда в родной стране продолжается война.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ксения Мишина призналась, сожалеет ли о своем выборе на "Холостячке" Популярная украинская актриса, главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина призналась, сожалеет ли она о том, что в финале проекта сказала "да юмористу Александру Эллерту, а не Алексею Тригубенко. В новом интервью Dorotye знаменитость рассказала, что чувства к Александру Эллерту у нее появились почти с первого взгляда, но она присматривалась к мужчинам и пыталась найти того, с кем она видит будущее. Мишина заметила, что у Алексеи ей очень нравилось постоянство, стабильность, харизматичность, но ее сердце склонялось к Александру. И даже несмотря на то, что они с автором студии "Квартал 95" не вместе, она не жалеет, что выбрала его в финале проекта.