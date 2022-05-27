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Известную актрису возмутила мастер маникюра, отказавшаяся обслуживать русскоязычных клиентов

Ксения Мишина подняла языковой вопрос в своем фотоблоге

сегодня, 18:47 comments2100
Автор:

Лиля Воробьева
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Известную украинскую актрису Ксению Мишину возмутила позиция мастера маникюра из Львова, которая решила не обслуживать клиентов, говорящих на русском языке. Актриса назвала это тупостью, ведь если человек говорит по-русски, то это не значит, что он не патриот. Об этом она написала в своем микроблоге.

Известную актрису возмутила мастер маникюра, отказавшаяся обслуживать русскоязычных клиентов

Ксения Мишина (фото из открытых источников)

"Абсолютная тупость и неуважение к людям, в частности, защищающим, любящим и воюющим за Украину, имея русскоязычное прошлое. Я чувствую злобу и возмущение к людям, которые разделяют нас в такое время",- написала Мишина.

Ксения Мишина написала, что речь действительно важна, потому что это национальная идентичность. Но, по ее мнению, любовь к стране измеряется "преданностью в сердце и отношением к своим согражданам".

Актриса отметила, что язык действительно важен, поскольку это наша идентичность, но, говорит Ксения, важнее другое — свобода и уважение. Мишина добавила, что любовь к стране измеряется не языком и даже не паспортом, а преданностью в сердце и отношением к своим согражданам.

Известную актрису возмутила мастер маникюра, отказавшаяся обслуживать русскоязычных клиентов - фото 2

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Лобода открыла центр помощи пострадавшим. Певица рассказала, что ей каждый день пишут люди, пережившие настоящий ужас. Она призналась, что плачет, читая эти письма. Поэтому она решила, что не может стоять в стороне и хочет помочь. Об этом написала Лобода в социальной сети. Для того чтобы помочь украинцам, пострадавшим от агрессии России, Лобода решила открыть психологический центр помощи для всех, кому она нужна. В заведении будут проходить встречи с психологами. Учреждение также будет оказывать материальную помощь украинцам, пострадавшим от вооруженной агрессии Кремля.







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Источник: instagram.com/misha.k.ua
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Обсуждения

Василий Иванович

сегодня, 19:45

Я поддерживаю Ксению, русский язык - просто средство общения. Но так же понимаю маникюршу. Во время второй мировой все, что было связано с немецким языком, культурой - было не то, чтобы под запретом, но очень осуждалось на низовом уровне. При этом остались в мировой истории Гете, Шиллер, Гейне, Ницше, Лейбниц, Кант, Гегель, Маркс, Шопенгауэр

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