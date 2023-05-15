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Известную американскую актрису ограбили: у Лили Коллинз исчезла вещь, стоимостью более 3 миллионов гривен

Неудачный отдых: звезда фильма "Эмили в Париже" и американская актриса Лили Коллинз стала жертвой кражи

сегодня, 14:40
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Daily Mail.

Известную американскую актрису ограбили: у Лили Коллинз исчезла вещь, стоимостью более 3 миллионов гривен

Лили Коллинз ограбили. Фото из открытых источников

Уикенд в роскошном отеле Лос-Анджелеса оказался провальным для 34-летней американской звезды Лили Коллинз. После спа-процедур в Западном Голливуде она едва не потеряла сознание от пустой ячейки в камере хранения, где звезда оставила все ценные вещи, перед походом на процедуры.


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В правоохранительных органах заявили, что у актрисы похитили больше "десяти тысяч долларов". Расследованием инцидента занимается департамент шерифа округа Лос-Анджелес.

Среди потерянного было и кольцо звезды. Это больше всего огорчило знаменитость, ведь, как заметила Лили "она была такой, о которой я мечтала". По данным издания, стоимость драгоценности составляет более 65 000 фунтов стерлингов (более 3 миллионов гривен).

Как напомним, Лили Коллинз объявила о помолвке с режиссером Чарли Макдавеллом осенью 2020 года, тогда она написала:

"Я ждала тебя всю свою жизнь, и я не могу дождаться, чтобы провести нашу жизнь вместе..." — отметила она под опубликованными фото, сделанными во время заветного предложения.

В 2021 году пара вышла замуж. Что касается неприятного инцидента, — сейчас полиция делает все возможное, чтобы вернуть драгоценности и средства американской актрисы. Однако пока все безрезультатно.

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