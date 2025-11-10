Известную кремлевскую певицу хотели убить: что она натворила

Рубрики
Лиля Воробьева
Родившейся в Украине русской певице Ларисе Долиной, поддержавшей полномасштабное вторжение РФ в свою родную страну, поступили угрозы убийством.
Лариса Долина (фото из открытых источников)
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, по факту угроз в адрес артистки и ее представителя возбуждено уголовное дело. В сентябре 2024 г. они получили провокационные письма.
Пока ни сама Долина, ни ее представители не давали комментариев относительно ситуации.
Ранее стало известно, что певица продала свою квартиру и передала полученные деньги мошенникам. Когда она поняла, что стала жертвой аферы, пыталась вернуть недвижимость через суд. Однако впоследствии у квартиры появилась новая владелица, а суд признал сделку купли-продажи недействительной.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 28 сентября прошло прощание с российским пропагандистом Тиграном Кеосаяном. Во время церемонии внимание привлекло не только эмоциональное поведение его вдовы, поклонницы войны против Украины Маргариты Симоньян, но и выход из шоу-бизнеса и известная пропагандистка "русского мира" Лариса Долина . В сети распространилось видео, снятое на похоронах. На нем певица, несмотря на ноги, резко пошла вперед и врезалась в фотографа. Муж нечаянно толкнул артистку, из-за чего она чуть не потеряла равновесие.