Известную кремлевскую певицу хотели убить: что она натворила

Родившейся в Украине русской певице Ларисе Долиной, поддержавшей полномасштабное вторжение РФ в свою родную страну, поступили угрозы убийством.

Лариса Долина (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, по факту угроз в адрес артистки и ее представителя возбуждено уголовное дело. В сентябре 2024 г. они получили провокационные письма.

"Год назад Долина и ее помощник столкнулись с угрозами. Неизвестные обещали убить их и взорвать машину, если артистка не заберет заявление из полиции. Напомним, что она обратилась к сотрудникам правоохранительных органов после того, как ее обманули мошенники и заставили продать квартиру в Москве", — сообщили о ней.

Пока ни сама Долина, ни ее представители не давали комментариев относительно ситуации.

Ранее стало известно, что певица продала свою квартиру и передала полученные деньги мошенникам. Когда она поняла, что стала жертвой аферы, пыталась вернуть недвижимость через суд. Однако впоследствии у квартиры появилась новая владелица, а суд признал сделку купли-продажи недействительной.

