Відому кремлівську співачку хотіли вбити: що вона накоїла

Російській співачці Ларисі Доліній, яка народилася в Україні, але підтримала повномасштабне вторгнення РФ у свою рідну країну, надійшли погрози вбивством.

Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, за фактом погроз на адресу артистки та її представника порушено кримінальну справу. У вересні 2024 року вони отримали провокаційні листи.

"Рік тому Доліна та її помічник зіткнулися з погрозами. Невідомі обіцяли вбити їх і підірвати машину, якщо артистка не забере заяву з поліції. Нагадаємо, що вона звернулася до співробітників правоохоронних органів після того, як її ошукали шахраї і змусили продати квартиру в Москві", — повідомили пропагандисти.

Наразі ні сама Доліна, ні її представники не давали коментарів щодо ситуації.

Раніше стало відомо, що співачка продала власну квартиру й передала отримані гроші шахраям. Коли вона зрозуміла, що стала жертвою афери, намагалася повернути нерухомість через суд. Проте згодом у квартири з’явилася нова власниця, а суд визнав угоду купівлі-продажу недійсною.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 28 вересня відбулося прощання з російським пропагандистом Тиграном Кеосаяном. Під час церемонії увагу привернула не лише емоційна поведінка його вдови, прихильниці війни проти України Маргарити Симоньян, а й вихідка з шоу-бізнесу та відома пропагандистка "русского мира" Лариса Доліна. У мережі поширилося відео, зняте на похороні. На ньому співачка, не дивлячись під ноги, різко пішла вперед і врізалася у фотографа. Чоловік ненавмисно штовхнув артистку, через що вона ледь не втратила рівновагу.



