Известный актер и звезда фильма "Джанго свободный" совершил самоубийство: какая причина

Американский кино- и телеактер Роберт Керрадайн, известный по фильмам "Месть ботаников", "Большая красная единица" и "Джанго свободен", добровольно ушел из жизни 23 февраля 2026 года. Смерть в результате самоубийства подтвердила его семья в официальном заявлении для издания Deadline.

Роберт Керрадайн (фото из открытых источников)

Близкие 71-летнего актера назвали причиной самоубийства биполярное расстройство, с которым Роберт жил в последние двадцать лет.

"С глубокой грустью сообщаем, что наш любимый отец, дедушка, дядя и брат Роберт Керрадайн умер. В этом мире, который может казаться таким угрюмым, Бобби всегда был источником света для всех, кто его окружал. Мы скучаем по потере этой прекрасной души и хотим отметить доблестную борьбу. надеемся, что его путь прольет свет и поможет бороться со стигмой, связанной с психическими заболеваниями. В настоящее время мы просим уважать наше право на уединение, чтобы пережить эту непостижимую потерю.

Старший брат покойного, актер Кит Керрадайн, добавил: "Мы хотим, чтобы люди знали об этом, и в этом нет ничего постыдного. Это болезнь, которая взяла над ним верх, и я хочу почтить его память за его борьбу с ней и отдать дань уважения его прекрасной душе. Он был чрезвычайно одарен. утешает то, каким веселым он мог быть, каким мудрым, терпимым и толерантным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 12 декабря 2025 года американский актер Питер Грин , известный по ролям в фильмах Маска и Уголовное чтиво, был найден мертвым в его квартире на Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке с видимыми повреждениями на теле. Артисту было 60 лет. О смерти сообщил менеджер актера Грегг Эдвардс.

Спустя два месяца после трагедии стала известна официальная причина смерти Грина. Ее озвучил издание Daily Mail руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка. Согласно заключению экспертов, Питер Грин скончался в результате огнестрельного ранения в левый подмышечный участок. Пуля повредила плечевую артерию. Смерть актера официально классифицирована как несчастный случай.