Відомий актор та зірка фільму "Джанґо вільний" вчинив самогубство: яка причина

Американський кіно- і телеактор Роберт Керрадайн, відомий за фільмами "Помста ботаніків", "Велика червона одиниця" і "Джанґо вільний", добровільно пішов із життя 23 лютого 2026 року. Смерть унаслідок самогубства підтвердила його родина в офіційній заяві для видання Deadline.

Роберт Керрадайн (фото з відкритих джерел)

Близькі 71-річного актора назвали причиною самогубства біполярний розлад, із яким Роберт жив протягом останніх двадцяти років.

"З глибоким сумом повідомляємо, що наш улюблений батько, дідусь, дядько і брат Роберт Керрадайн помер. У цьому світі, який може здаватися таким похмурим, Боббі завжди був джерелом світла для всіх, хто його оточував. Ми сумуємо через втрату цієї прекрасної душі і хочемо відзначити доблесну боротьбу Боббі з біполярним розладом, яка тривала майже два десятиліття. Ми сподіваємося, що його шлях проллє світло і допоможе боротися зі стигмою, пов'язаною з психічними захворюваннями. У цей час ми просимо поважати наше право на усамітнення, щоб пережити цю незбагненну втрату. Дякуємо вам за розуміння і співчуття", — йдеться в повідомленні родини Керрадайн.

Старший брат покійного, актор Кіт Керрадайн, додав: "Ми хочемо, щоб люди знали про це, і в цьому немає нічого ганебного. Це хвороба, яка взяла над ним верх, і я хочу вшанувати його пам'ять за його боротьбу з нею і віддати данину поваги його прекрасній душі. Він був надзвичайно обдарованою людиною, і ми будемо сумувати за ним щодня. Нас втішає те, яким веселим він міг бути, яким мудрим, терпимим і толерантним. Таким був мій молодший брат".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 12 грудня 2025 року американського актора Пітер Грін, відомого за ролями у фільмах Маска та Кримінальне чтиво, знайшли мертвим у його квартирі на Нижньому Іст-Сайді в Нью-Йорку з видимими ушкодженнями на тілі. Артистові було 60 років. Про смерть повідомив менеджер актора Грегг Едвардс.

Через два місяці після трагедії стала відома офіційна причина смерті Гріна. Її озвучив виданню Daily Mail керівник бюро судово-медичної експертизи Нью-Йорка. Згідно з висновком експертів, Пітер Грін помер унаслідок вогнепального поранення в ліву пахвову ділянку. Куля пошкодила плечову артерію. Смерть актора офіційно класифіковано як нещасний випадок.