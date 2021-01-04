Известный актер из фильма "Служебный роман" заразился коронавирусом

Коронавирусом заболел 86-летний актер грузинского происхождения Олег Басилашвили. Именно он сыграл одного из главных героев фильма "Служебный роман" — Юрия Григорьевича Самохвалова.

Советская звезда Олег Басилашвили заболел коронавирусом. Фото: 24smi.org

О болезни сообщило российское издание "МК".

Сейчас артист госпитализирован в петербургскую клиническую больницу. Также СМИ сообщают, что Басилашвили имел хроническую болезнь легких. Из-за нее он редко выходил из дома, однако это не помогло ему избежать заражения COVID-19.

Родственники предполагают, что актер мог заразиться коронавирусом от родственников и близких людей, которые к нему приходили.

Кроме Олега Басилашвили на COVID-19 заболели его жена и дочь.

Сейчас советская звезда чувствует себя удовлетворительно и не жалуется на плохое самочувствие.

Напомним, что Олег Басилашвили стал известным и популярным благодаря ролям в советских фильмах "Вокзал для двоих", "Служебный роман" и "Осенний марафон".

Актер получил много наград. Басилашвили - Заслуженный и Народный артист РСФСР, почетный гражданин Тбилиси и Санкт-Петербурга и лауреат премии "Золотой софит" и "Золотая маска".

Также ранее известная российская актриса Алиса Фрейндлих, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Служебный роман", также попала в реанимацию из-за коронавирусной инфекцией. В артистки поражено менее 50% легких. Врачи говорят об оптимистичных прогнозах относительно ее выздоровления.

Сайт "Комментарии" сообщал, что коронавирусная инфекция унесла жизнь 80-летнего народного артиста России Владимира Коренева, который сыграл главную роль в художественном фильме "Человек-амфибия".





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