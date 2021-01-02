Скончался российский актер, сыгравший «Человека-амфибию»

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Светлана Шкурупий
Коронавирусная
инфекция забрала жизнь 80-летнего народного артиста России Владимира Коренева, который
сыграл главную роль в художественном фильме "Человек-амфибия" (1962 года).
Владимир Коренев / Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости
Сообщается,
что актер в последнее время находился в больнице с COVID-19, и по всей видимости, заболевание
и стало причиной его смерти. Другие обстоятельства пока не сообщаются.
Информацию о смерти актера подтвердила его дочь.
Известно,
что народный артист России родом из Севастополя. Еще в школьные годы он проявил
интерес к театру и в 1957 году стал студентом Российского института театрального
искусства (ГИТИС). На последнем курсе он получил главную роль в художественном
фильме "Человек-амфибия", которая сделала его очень знаменитым и подарила титул
секс-символа страны.
В
1961 году Владимир Коренев пришел в труппу Московского драматического театра
имени К. С. Станиславского, где был ведущим артистом труппы. До 2015
года — профессор, художественный руководитель факультета театрального
искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.
После окончания 2014—2015 учебного года факультет расформирован ввиду
отсутствия прибыли.
Актер
сыграл в множестве фильмов, среди которых "Дети Дон Кихота", "Освобождение", "Рудин",
"Дети Арбата" и т. д. За свои заслуги в 1998 году он получил звание народного
артиста Российской Федерации.
Напомним,
что перед Новым годом умер французский актер Робер Оссейн, который сыграл в серии
фильмов про Анджелику. О причинах смерти знаменитости не сообщается.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в 55-летнем возрасте от пневмонии скончалсяпопулярный британский актер Маркус Д'Амико.
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