Скончался российский актер, сыгравший «Человека-амфибию»

Коронавирусная инфекция забрала жизнь 80-летнего народного артиста России Владимира Коренева, который сыграл главную роль в художественном фильме "Человек-амфибия" (1962 года).

Владимир Коренев / Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Сообщается, что актер в последнее время находился в больнице с COVID-19, и по всей видимости, заболевание и стало причиной его смерти. Другие обстоятельства пока не сообщаются. Информацию о смерти актера подтвердила его дочь.

Известно, что народный артист России родом из Севастополя. Еще в школьные годы он проявил интерес к театру и в 1957 году стал студентом Российского института театрального искусства (ГИТИС). На последнем курсе он получил главную роль в художественном фильме "Человек-амфибия", которая сделала его очень знаменитым и подарила титул секс-символа страны.

В 1961 году Владимир Коренев пришел в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, где был ведущим артистом труппы. До 2015 года — профессор, художественный руководитель факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий. После окончания 2014—2015 учебного года факультет расформирован ввиду отсутствия прибыли.

Актер сыграл в множестве фильмов, среди которых "Дети Дон Кихота", "Освобождение", "Рудин", "Дети Арбата" и т. д. За свои заслуги в 1998 году он получил звание народного артиста Российской Федерации.

Напомним, что перед Новым годом умер французский актер Робер Оссейн, который сыграл в серии фильмов про Анджелику. О причинах смерти знаменитости не сообщается.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 55-летнем возрасте от пневмонии скончалсяпопулярный британский актер Маркус Д'Амико.

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