Известному российскому телеведущему Юрию Николаеву положили в гроб несколько личных вещей. Это произошло во время его похорон, которое прошло в субботу, 8 ноября, на Троекуровском кладбище в Москве.

Леонид Ярмольник (фото из открытых источников)

Это сделал российский актер и шоумен Леонид Ярмольник, в свое время поддержавший аннексию Крыма и внесенный в базу "Миротворца", присутствовавший на церемонии прощания с покойным коллегой-путинистом. Он рассказал одному из пропагандистских росСМИ, оставившему в гробу кофе и сигареты. Такие же вещи он уже клал во время похорон других своих друзей по сцене — советских актеров Олега Янковского и Александра Абдулова.

"Юра любил огненный кофе. Но он в жизни не весь кофе выпил и не все сигареты выкурил. Поэтому сегодня, третий раз в жизни, я кладу в гроб сигареты и зажигалку. Клал их на похороны Олега Янковского и Александра Абдулова. Теперь вот и Юрию Николаеву. Чтобы они вместе сказали.

Прощание с Николаевым состоялось в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, где также похоронены певец Вячеслав Добрынин, модельер Валентин Юдашкин, умерший в марте Бедрос Киркоров и другие артисты из страны-агрессорки.

На церемонии были замечены и ярые поклонники войны против Украины, среди которых музыкант Александр Маршал, композитор Юрий Антонов, телеведущий Леонид Ярмольник, Игорь Николаев и Валерий Сюткин.

Напомним, что 4 ноября скончался российский телеведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет. По информации Mash, народному артисту стало плохо дома, врачи спасти его не смогли. Он долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких и был экстренно госпитализирован в середине октября.

Причина смерти Юрия Николаева – рецидив онкологии, врачи обнаружили новые опухоли в легких. Народный артист в последнее время задыхался из-за хронических заболеваний дыхательных путей. Едва говорил и жаловался на сильную слабость, кашель и головокружение. Николаева не раз предупреждали, что ему нельзя курить, но артист не слушал рекомендаций – выкуривал по две пачки в день.