Відомий актор з РФ кладе невідомі речі до трун свої колег: що він поклав на похороні Юрія Ніколаєва (ФОТО)
Відомий актор з РФ кладе невідомі речі до трун свої колег: що він поклав на похороні Юрія Ніколаєва (ФОТО)

Леонід Ярмольник розповів, що поклав у труну вже третьому артисту

14 листопада 2025, 22:50
Лиля Воробьева

 Відомому російському телеведучому Юрію Ніколаєву поклали у труну кілька особистих речей. Це відбулося під час його похорону, який пройшов у суботу, 8 листопада, на Троєкурівському цвинтарі в Москві.

Відомий актор з РФ кладе невідомі речі до трун свої колег: що він поклав на похороні Юрія Ніколаєва (ФОТО)

Леонід Ярмольник (фото з відкритих джерел)

Це зробив російський актор і шоумен Леонід Ярмольник, який свого часу підтримав анексію Криму та був внесений до бази "Миротворця", був присутній на церемонії прощання з покійним колегою-путіністом. Він розповів одному з пропагандистських росЗМІ, що залишив у труні каву і цигарки. Такі самі речі він уже клав під час похорону інших своїх друзів по сцені — радянських акторів Олега Янковського та Олександра Абдулова.

Відомий актор з РФ кладе невідомі речі до трун свої колег: що він поклав на похороні Юрія Ніколаєва (ФОТО) - фото 2

"Юра любив вогненну каву. Але він у житті не всю каву випив і не всі цигарки викурив. Тому сьогодні, втретє в житті, я кладу в труну цигарки та запальничку. Клав їх на похороні Олега Янковського та Олександра Абдулова. Тепер ось і Юрію Ніколаєву. Щоб вони разом курили там", — сказав Леонід Ярмольник.

Прощання з Ніколаєвим відбулося у Великій жалобній залі Троєкурівського цвинтаря, де також поховані співак В’ячеслав Добринін, модельєр Валентин Юдашкін, Бедрос Кіркоров, який помер у березні, та інші артисти з країни-агресорки.

На церемонії були помічені й затяті прихильники війни проти України, серед яких музикант Олександр Маршал, композитор Юрій Антонов, телеведучий Леонід Ярмольник, Ігор Ніколаєв та Валерій Сюткін.

Нагадаємо, що 4 листопада помер російський телеведучий Юрій Ніколаєв. Йому було 76 років. За інформацією Mash, народному артисту стало зле вдома, лікарі врятувати його не змогли.  Він довгий час боровся з важким захворюванням легенів і був екстрено госпіталізований в середині жовтня.

 Причина смерті Юрія Ніколаєва — рецидив онкології, лікарі виявили нові пухлини в легенях. Народний артист останнім часом задихався через хронічні захворювання дихальних шляхів. Ледве говорив і скаржився на сильну слабкість, кашель і запаморочення. Ніколаєва не раз попереджали, що йому не можна палити, але артист не слухав рекомендацій — викурював по дві пачки на день.
 



