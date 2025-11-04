Підтримував режим Кремля і війну в Україні: помер відомий російський телеведучий

Помер російський телеведучий Юрій Ніколаєв. Йому було 76 років. За інформацією Mash, народному артисту стало зле вдома, лікарі врятувати його не змогли. Він довгий час боровся з важким захворюванням легенів і був екстрено госпіталізований в середині жовтня.

Юрій Ніколаєв (фото з відкритих джерел)

Причина смерті Юрія Ніколаєва — рецидив онкології, лікарі виявили нові пухлини в легенях.

Народний артист останнім часом задихався через хронічні захворювання дихальних шляхів. Ледве говорив і скаржився на сильну слабкість, кашель і запаморочення. Ніколаєва не раз попереджали, що йому не можна палити, але артист не слухав рекомендацій — викурював по дві пачки на день.

Він прославився як ведучий телепередач "Ранкова зірка", "Достояние республіки" і "У наш час". Ніколаєв підтримував путінський режим і війну в Україні. Він також засудив російських артистів, які виступили проти війни.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що популярного російського телеведучого Юрія Ніколаєва знову госпіталізували після різкого погіршення стану здоров’я через загострення хвороби легенів.

За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, 76-річний народний артист підхопив вірус, який спровокував проблеми з диханням. У нього загострилися хронічні легеневі недуги — він почав задихатися, падав під час ходьби, ледве говорив, скаржився на задишку, кашель, слабкість і запаморочення. Симптоми тривали майже тиждень, поки Ніколаєв не викликав швидку допомогу.

Після дев’яти днів лікування в лікарні стан телеведучого стабілізували: він набрав вагу, знову почав нормально ходити та дихати. Лікарі заборонили Ніколаєву курити, однак він не дотримується цієї рекомендації і продовжує палити.

