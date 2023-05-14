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Известный актер из России внезапно заговорил по-украински

Кирилл Сафонов поздравил сына строчками из песни группы "Океан Эльзы"

сегодня, 22:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Известный в РФ актер Кирилл Сафонов, ставший популярным, сыграв главную роль в сериале "Татьянин день", размести поздравление своему сыну с днем рождения. В социальных сетях на своей странице он написал сообщения, сопроводив его строчками из известного хита украинской группы "Океан Эльзы" — "Я так хочу".

Известный актер из России внезапно заговорил по-украински

Кирилл Сафонов (фото из открытых источников)

Украинские поклонники его творчества выразили ему благодарность за поддержку нашей страны:


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Еще в 2017 году Сафонов хотел приехать в Украину, но его задержали в аэропорту Одессы. Тогда актеру не разрешили выйти из здания аэропорта, ему пришлось вылететь обратным рейсом в Россию. Знаменитость лишь произнесла, что любит Украину и ему очень жаль, что получилась такая ситуация.

О полномасштабной российской войне Сафонов молчит. Только однажды он обнародовал видеоролик из балета "Лебединое озеро", символизирующийся с распадом Советского союза. Этот балет вызывает ассоциации не только со сменой власти, но предрекает распад всей тоталитарной империи.

При этом этот актер уже много лет живет в двух странах: в России и в Израиле.

Известный актер из России внезапно заговорил по-украински - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскому актеру, раскритиковавшему войну против Украины , угрожают. По словам актера Дмитрия Назарова, критически оценившего деятельность кремлевского режима и его войну против Украины, ему теперь адресуют свой негатив жители РФ. Звездный актер сериала "Кухня" признается, что из-за своих взглядов получает послания с угрозами, которые адресуются не только ему, но и жене. Эти послания участились за последние два месяца, с тех пор как артиста уволили из театра имени Чехова. За это время Назаров все больше рассказывает журналистам, что он осуждает эту войну, а еще не раз обнародовал в сетях собственные стихи о жизни в РФ и роли российской пропаганды.


 
 



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