Известный актер попал в скандал из-за видео с русскоязычной песней

Звездный актер Уилл Смит попал в скандальные разборки, разместив видеоролик в социальных сетях. Звезда обнародовала видео, как, используя беговую дорожку, лампы, дым-машины и игрушечный автомобиль делают крутой реальный кадр. По словам актера, именно так создают немало спецэффектов в кинофильмах.

Актер Уилл Смит (фото из открытых источников)

"Вы удивитесь, сколько снимков в фильмах сделано именно так! Люблю творчество", — пишет звездный представитель Голливуда.

Но вот одна звезда не учла, потому что его подписчики теперь обвиняют Смита из-за песни, которой озвучено видео – это отрывок из композиции хип-хоп исполнителя из РФ и автора композиций армянского происхождения Xcho. Упоминаемая песня называется "Береги мою любовь", и певец исполняет ее на русском языке.

"Россия каждый день убивает мирных людей и детей в Украине. Слушать российскую музыку, есть их еду, смотреть их фильмы – это стыд!",- пишут актеру.

При этом представители РФ по этой причине пригласили голливудскую знаменитость погостить в России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известном актере пришла повестка . Актер Тарас Цымбалюк сообщил, что ему пришла повестка. Такое известие его не радует, потому что он не военный специалист. Как он утверждает, пошел бы защищать свою страну, если бы что-то умел. Также актер заявил, что уверенно воспринял бы это известие, когда был уверен, что сначала он будет учиться, а позже его отправят на линию огня. Но сразу оказаться на передовой, не имея никакой подготовки, как он утверждает, трэш. Важно, что Тарас Цымбалюк — ставший известным 33-летний отечественный актер, снявшись в ролях в известных сериалах "Крипосная" и "Поймать Кайдаша".





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