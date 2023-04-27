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Известный актер попал в скандал из-за видео с русскоязычной песней (ФОТО)

Скандал вызвало видео, в котором Ступка поздравлял дочь с 6-летием

27 апреля 2023, 22:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Известный актер Дмитрий Ступка попал в скандальную историю. Звезду начали хейтиты в соцсетях. Причиной стал ролик, которым Дмитрий поздравил дочь с днем рождения. Видеоролик, где присутствовала Богданка, актер сопровождает песней на русском языке "Тебя нежно грубо".

Известный актер попал в скандал из-за видео с русскоязычной песней (ФОТО)

Дмитрий Ступка (фото из открытых источников)

  Пользователи возмущаются, что Ступка слушает исполнителей из РФ. Его прямо упрекают за это. Комментарии под видео следующего содержания: "Скоро Ступка станет фамилией, которую будут связывать только со скандалами. Мало песен на свете, что вы выбрали группу, которой запрещен въезд в Украину? И не за русский язык, а за выступления в оккупированном Крыму. Знаете, чем умный человек отличается от глупого? Умением признавать и исправлять ошибки".


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Дмитрий Ступка сначала начал оправдываться. Даже начал свою дискуссию с авторами комментариев. Но через некоторое время он удалил всю словесную перепалку.

"Да что вы прицепились к песням. Как говорится, на вкус и цвет... Эта группа не является русской... А если вы считаете, что из-за войны исчезнет русский язык, то вы ошибаетесь... Многие наши воины и защитники говорят на русском языке? И что теперь ?Их теперь за это не уважать?", — отписал на это все актер.

Известный актер попал в скандал из-за видео с русскоязычной песней (ФОТО) - фото 2
Известный актер попал в скандал из-за видео с русскоязычной песней (ФОТО) - фото 3

Ранее "Комментарии" писали о том, что Остап Ступка впервые прокомментировал журналистам свое "пьяное" ДТП. Известный украинский артист Остап Ступка ответил журналистам ТСН после информации о том, что 4 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил дружеско-транспортное происшествие. Репортеры канала хотели выяснить у виновника подробности происшествия. Но Ступка не желал подтверждать это дорожное происшествие или опровергать его. Актер коротко ответил, что не будет комментировать произошедшее.



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