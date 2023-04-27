Известный актер попал в скандал из-за видео с русскоязычной песней (ФОТО)

Известный актер Дмитрий Ступка попал в скандальную историю. Звезду начали хейтиты в соцсетях. Причиной стал ролик, которым Дмитрий поздравил дочь с днем рождения. Видеоролик, где присутствовала Богданка, актер сопровождает песней на русском языке "Тебя нежно грубо".

Дмитрий Ступка (фото из открытых источников)

Пользователи возмущаются, что Ступка слушает исполнителей из РФ. Его прямо упрекают за это. Комментарии под видео следующего содержания: "Скоро Ступка станет фамилией, которую будут связывать только со скандалами. Мало песен на свете, что вы выбрали группу, которой запрещен въезд в Украину? И не за русский язык, а за выступления в оккупированном Крыму. Знаете, чем умный человек отличается от глупого? Умением признавать и исправлять ошибки".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Дмитрий Ступка сначала начал оправдываться. Даже начал свою дискуссию с авторами комментариев. Но через некоторое время он удалил всю словесную перепалку.

"Да что вы прицепились к песням. Как говорится, на вкус и цвет... Эта группа не является русской... А если вы считаете, что из-за войны исчезнет русский язык, то вы ошибаетесь... Многие наши воины и защитники говорят на русском языке? И что теперь ?Их теперь за это не уважать?", — отписал на это все актер.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Остап Ступка впервые прокомментировал журналистам свое "пьяное" ДТП. Известный украинский артист Остап Ступка ответил журналистам ТСН после информации о том, что 4 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил дружеско-транспортное происшествие. Репортеры канала хотели выяснить у виновника подробности происшествия. Но Ступка не желал подтверждать это дорожное происшествие или опровергать его. Актер коротко ответил, что не будет комментировать произошедшее.