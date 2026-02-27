Известный актер снялся с российскими рэперами (ФОТО)

Американский актер Реймонд Крус, получивший наибольшую популярность благодаря роли наркобарона Туко Саламанки в криминальной драме "Пуститься берега" и ее приквеле "Лучше позвоните Солу", начал сотрудничество с россиянами.

Реймонд Крус (фото из открытых источников)

Российский дуэт "MiyaGi & Эндшпиль" сообщил о выходе фильма-тизера "ANABIOS", в съемках которого принял участие иностранный актер. Подробности проекта пока не раскрываются, известно лишь, что премьера запланирована на 28 февраля. В своем Instagram Крус не публиковал сообщений о сотрудничестве с российскими исполнителями, однако в комментариях уже появились пользователи из РФ, которые одобрительно отреагировали на его участие в проекте.

Реймонд Крус начал актерскую деятельность в конце 1980-х годов. Кроме "Пуститься берега", широкую узнаваемость ему принесла роль детектива Хулио Санчеса в криминальных сериалах "Искатель" и его спинофи "Особенно тяжкие преступления", где он работал в течение 15 лет. Также актер снимался в лентах "Тренировочный день", "Проклятие Ла Йороны" и многих других кинопроектах.

8 сентября 2025 года актера задержали в Лос-Анджелесе, о чем сообщало издание People. По информации полиции, между Крусом и женщиной возник конфликт, во время которого актер якобы направил струю воды в ее сторону. По словам агента артиста, Крус мыл автомобиль у своего дома, когда рядом припарковался минивэн с тремя женщинами, фактически перекрыв ему пространство. После просьбы перепарковаться, женщины отказались и начали снимать его на видео. Когда актер продолжил мыть авто, часть воды из шланга попала на их машину, после чего одна из женщин вызвала полицию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная турецкая актриса Ханде Эрчел снова оказалась в центре громкого скандала. Звезда сериалов отправилась в Россию на презентацию нового фильма и даже отпраздновала свой день рождения.

В Instagram Эрчел опубликовала подборку новых фото, сделанных в Москве, и оставила множество комплиментов в адрес россиян. Судя по всему, актриса была искренне довольна визитом в РФ.

Кроме презентации фильма, она совершила экскурсии по городу, встретилась с поклонниками и устроила вечеринку по случаю своего 32-летия в одном из московских ресторанов.