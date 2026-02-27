logo_ukra

Головна Новини Зірки персона Відомий актор знявся з російськими реперами (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомий актор знявся з російськими реперами (ФОТО)

Офіційних заяв з боку Реймонд Круса щодо такої співпраці не було

27 лютого 2026, 23:37
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Американський актор Реймонд Крус, який здобув найбільшу популярність завдяки ролі наркобарона Туко Саламанки у кримінальній драмі "Пуститися берега" та її приквелі "Краще подзвоніть Солу", почав співпрацю з росіянами.

Відомий актор знявся з російськими реперами (ФОТО)

Реймонд Крус (фото з відкритих джерел)

Російський дует "MiyaGi & Эндшпиль" повідомив про вихід фільму-тизера "ANABIOS", у зйомках якого взяв участь іноземний актор. Подробиці проєкту наразі не розкриваються, відомо лише, що прем’єра запланована на 28 лютого. У своєму Instagram Крус не публікував дописів про співпрацю з російськими виконавцями, однак у коментарях уже з’явилися користувачі з РФ, які схвально відреагували на його участь у проєкті.

Відомий актор знявся з російськими реперами (ФОТО) - фото 2

Реймонд Крус розпочав акторську діяльність наприкінці 1980-х років. Окрім "Пуститися берега", широку впізнаваність йому принесла роль детектива Хуліо Санчеса у кримінальних серіалах "Шукач" та його спінофі "Особливо тяжкі злочини", де він працював протягом 15 років. Також актор знімався у стрічках "Тренувальний день", "Прокляття Ла Йорони" та багатьох інших кінопроєктах.

8 вересня 2025 року актора затримали в Лос-Анджелесі, про що повідомляло видання People. За інформацією поліції, між Крусом і жінкою виник конфлікт, під час якого актор нібито направив струмінь води у її бік. За словами агента артиста, Крус мив автомобіль біля свого будинку, коли поруч припаркувався мінівен із трьома жінками, фактично перекривши йому простір. Після прохання перепаркуватися жінки відмовилися та почали знімати його на відео. Коли актор продовжив мити авто, частина води зі шланга потрапила на їхню машину, після чого одна з жінок викликала поліцію.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  відома турецька акторка Ханде Ерчел знову опинилася у центрі гучного скандалу. Зірка серіалів вирушила до Росії на презентацію нового фільму та навіть відсвяткувала там свій день народження.

В Instagram Ерчел опублікувала підбірку нових фото, зроблених у Москві, і залишила багато компліментів на адресу росіян. Судячи з усього, акторка була щиро задоволена візитом до РФ.

 Окрім презентації фільму, вона здійснила екскурсії містом, зустрілася з прихильниками та влаштувала вечірку з нагоди свого 32-річчя в одному з московських ресторанів.

 



