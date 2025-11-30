Відома турецька акторка Ханде Ерчел знову опинилася у центрі гучного скандалу. Зірка серіалів вирушила до Росії на презентацію нового фільму та навіть відсвяткувала там свій день народження.

Ханде Ерчел (фото з відкритих джерел)

російська виконавиця Слава, у якої останнім часом помітили ознаки проблем із психічним станом, посварилася зі співачкою-путіністкою Ларисою Доліною, що так само відзначається різкою ненавистю до України, як і її емоційно нестабільна колега.

За повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, Слава не може здійснити продаж власної квартири через страх росіян перед шахрайськими схемами, що нині масово ширяться країною-терористкою. Тепер для купівлі чи продажу нерухомості громадяни мають виконати додатковий перелік дій, аби підтвердити реальні наміри.

