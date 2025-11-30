logo_ukra

Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Популярна турецька акторка зганьбилася розкішною вечіркою в Москві (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Популярна турецька акторка зганьбилася розкішною вечіркою в Москві (ФОТО)

Ханде Ерчел розплилася в компліментах росіянам.

30 листопада 2025, 21:55
Автор:
Лиля Воробьева

 Відома турецька акторка Ханде Ерчел знову опинилася у центрі гучного скандалу. Зірка серіалів вирушила до Росії на презентацію нового фільму та навіть відсвяткувала там свій день народження.

Популярна турецька акторка зганьбилася розкішною вечіркою в Москві (ФОТО)

Ханде Ерчел (фото з відкритих джерел)

російська виконавиця Слава, у якої останнім часом помітили ознаки проблем із психічним станом, посварилася зі співачкою-путіністкою Ларисою Доліною, що так само відзначається різкою ненавистю до України, як і її емоційно нестабільна колега.

За повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, Слава не може здійснити продаж власної квартири через страх росіян перед шахрайськими схемами, що нині масово ширяться країною-терористкою. Тепер для купівлі чи продажу нерухомості громадяни мають виконати додатковий перелік дій, аби підтвердити реальні наміри.

 



