Недавно в Соединенных Штатах прошла церемония, где награждали премией Гильдии американских киноактеров. Эти награды вручили за выдающиеся достижения в кинематографе и на телевидении. Не обошлось без непредвиденных инцидентов.

Ф. Мюррей Абрахам (фото из открытых источников)

Представитель Соединенных Штатов Ф. Мюррей Абрахам, получивший награду как выдающийся драматический актер, выступил на церемонии со скандальной речью. Актер заявил, что желает, чтобы был мир в Украине и в России, при этом он забыл, что российские захватчики ведут себя как террористы, уничтожающие мирных украинских жителей, обстреливают жилые дома, школы, детские сады, больницы.

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"Это прекрасное время, но я хотел бы обратиться с молитвой к жертвам землетрясений в Сирии и Турции, а также с молитвой о мире в Украине и России. Объединены навсегда!" — подчеркнул Мюррей Абрахам, информирует журнал People.

Важно, что 83-летний номинант родился в Пенсильвании. Наиболее знаковая его роль Антонио Сальери в фильме "Амадей". За эту работу Абрахам получил премии "Оскар" и "Золотой глобус". Еще Мюррей Абрахам известен благодаря своим работам в фильмах "Лицо со шрамом" и "Найти Форрестера", и в сериале "Родина".

На премии Гильдии киноактеров Мюррей Абрахам представлял драматический сериал "Белый лотос" — их выделено на номинацию "Лучший актерский состав в драматическом сериале".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин наградил известного американского актера . Российский диктатор Владимир Путин вручил награду Стивену Сигалу за якобы вклад в международное культурное и гуманитарное сотрудничество. Бывший американский актер Стивен Сигал был награжден орденом Дружбы. Соответствующее распоряжение Владимира Путина появилось на русском портале правовой информации.