Известный американский актер покончил с собой: его жена сделала заявление



Известного американского актера Джеймса Рэнсона обнаружили мертвым в Лос-Анджелесе. Как сообщает TMZ, информацию о смерти артиста подтвердили в Офисе судебно-медицинского эксперта округа Лос-Анджелес.

Джеймс Ренсон (фото из открытых источников)

Звезда фильма "Оно 2" и культового сериала HBO "Прослушка" покончил жизнь самоубийством. Причиной смерти стало повешение. Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств гибели Ренсона, однако признаков насильственной смерти не обнаружили.

О смерти актера также сообщила его жена Джейми МакФи. Она поблагодарила мужчину за годы совместной жизни и двух детей.

"Я говорила тебе, что люблю тебя тысячу раз, и знаю, что полюблю снова. Ты говорил мне, что мне нужно быть больше похожей на тебя, а тебе — на меня, и ты был абсолютно прав. Спасибо тебе за лучшие подарки — тебя, Джека и Вайолет", — написала Джейми.

Джеймс Ренсон родился в Балтиморе в 1979 году и построил успешную карьеру в Голливуде, начав ее с телевизионных ролей в начале 2000-х. Его жизнь была омрачена тяжелой травмой: в 12-летнем возрасте он подвергся насилию со стороны репетитора, что впоследствии привело к наркотической зависимости. Актеру удалось побороть этот недуг в 2007 году, после чего он открыто говорил о важности психического здоровья. В 2006 году Ренсон совершил героический поступок — спас женщину от изнасилования. Услышав крики соседки, он с металлическим прутом в руках бросился на помощь и задержал преступника до приезда полиции.

Широкое признание Ренсон получил благодаря роли Зигги Соботки в культовом сериале HBO "Прослушка". Образ портового рабочего, вовлеченного в криминальный мир Балтимора, стал одним из самых ярких во втором сезоне проекта. Фильмография актера насчитывает десятки заметных работ. Он стал звездой хорроров "Синистер" и "Оно: Глава друга", где сыграл взрослого Эдди Каспбрака, а также снимался в фильмах "Мандарин" и "Не пойман — не вор". На телевидении актер запомнился ролями в сериалах "CSI: Место преступления", "Закон и порядок", "Босх" и "Покерфейс".

