Відомий американський актор вчинив самогубство: його дружина зробила заяву



Відомого американського актора Джеймса Ренсона виявили мертвим у Лос-Анджелесі. Як повідомляє TMZ, інформацію про смерть артиста підтвердили в Офісі судово-медичного експерта округу Лос-Анджелес.

Джеймс Ренсон (фото з відкритих джерел)

Зірка фільму "Воно 2" та культового серіалу HBO "Прослушка" покінчив життя самогубством. Причиною смерті стало повішення. Правоохоронці розпочали розслідування обставин загибелі Ренсона, однак ознак насильницької смерті не виявили.

Про смерть актора також повідомила його дружина Джеймі Макфі. Вона подякувала чоловікові за роки спільного життя та за двох дітей.

"Я говорила тобі, що кохаю тебе тисячу разів, і знаю, що покохаю знову. Ти говорив мені, що мені потрібно бути більше схожою на тебе, а тобі — на мене, і ти був абсолютно правий. Дякую тобі за найкращі подарунки — тебе, Джека і Вайолет", — написала Джеймі.

Джеймс Ренсон народився 1979 року в Балтіморі та збудував успішну кар’єру в Голлівуді, розпочавши її з телевізійних ролей на початку 2000-х. Його життя було затьмарене важкою травмою: у 12-річному віці він зазнав насильства з боку репетитора, що згодом призвело до наркотичної залежності. Акторові вдалося побороти цю недугу у 2007 році, після чого він відкрито говорив про важливість психічного здоров’я. У 2006 році Ренсон здійснив героїчний вчинок — врятував жінку від зґвалтування. Почувши крики сусідки, він із металевим прутом у руках кинувся на допомогу та затримав злочинця до приїзду поліції.

Широке визнання Ренсон отримав завдяки ролі Зіггі Соботки у культовому серіалі HBO "Прослушка". Образ портового робітника, втягнутого в кримінальний світ Балтімора, став одним із найяскравіших у другому сезоні проєкту. Фільмографія актора налічує десятки помітних робіт. Він став зіркою хорорів "Сіністер" та "Воно: Глава друга", де зіграв дорослого Едді Каспбрака, а також знімався у фільмах "Мандарин" і "Не спійманий — не злодій". На телебаченні актор запам’ятався ролями в серіалах "CSI: Місце злочину", "Закон і порядок", "Босх" і "Покерфейс".

