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Известный артист рассказал, как россияне отомстили ему за поддержку Украины

Андрею Данилко запретили въезд в ОАЭ

4 февраля 2024, 23:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинской звезде Андрею Данилко запрещен въезд в ОАЭ после того, как он выступил на корпоративе в Дубае в 2022 году. Тогда он на сцене сказал о поддержке родного народа.

Известный артист рассказал, как россияне отомстили ему за поддержку Украины

Андрей Данилко (фото из открытых источников)

По этой причине власти ОАЭ приняли решение пожизненно запретить певцу въезд из-за якобы "разжигания межнациональной розни", но официальная причина до сих пор не озвучена и не указана ни в одном документе.

Певец дал комментарий по этой ситуации. Во время беседы с журналистом " Гордона " он рассказал, что до недавнего времени не догадывался о запрете. Теперь убедился, что на это повлияли представители российской власти.

"Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов – это делается по указанию русской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так раздражает Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично с них смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести", — пояснил Андрей Данилко.

При этом украинский певец сохраняет оптимизм и уверяет, что будет продолжать поддерживать Украину, выступая на международной арене.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ требует от Анны Асти публично отказаться от украинского гражданства и поддержать войну. Бывшая украинка Анна Асти, теперь делающая карьеру в РФ, чтобы сохранить российское гражданство, должна публично отказаться от своего украинского паспорта и высказаться за поддержку войны.

Ссылаясь на собственный источник, российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ информирует, что Кремль выдвинул именно такие условия к попавшим в немилость российским певцам после скандала с "голой вечеринкой".



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