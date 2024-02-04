Известный артист рассказал, как россияне отомстили ему за поддержку Украины

Украинской звезде Андрею Данилко запрещен въезд в ОАЭ после того, как он выступил на корпоративе в Дубае в 2022 году. Тогда он на сцене сказал о поддержке родного народа.

Андрей Данилко (фото из открытых источников)

По этой причине власти ОАЭ приняли решение пожизненно запретить певцу въезд из-за якобы "разжигания межнациональной розни", но официальная причина до сих пор не озвучена и не указана ни в одном документе.

Певец дал комментарий по этой ситуации. Во время беседы с журналистом " Гордона " он рассказал, что до недавнего времени не догадывался о запрете. Теперь убедился, что на это повлияли представители российской власти.

"Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов – это делается по указанию русской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так раздражает Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично с них смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести", — пояснил Андрей Данилко.

При этом украинский певец сохраняет оптимизм и уверяет, что будет продолжать поддерживать Украину, выступая на международной арене.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ требует от Анны Асти публично отказаться от украинского гражданства и поддержать войну. Бывшая украинка Анна Асти, теперь делающая карьеру в РФ, чтобы сохранить российское гражданство, должна публично отказаться от своего украинского паспорта и высказаться за поддержку войны.

Ссылаясь на собственный источник, российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ информирует, что Кремль выдвинул именно такие условия к попавшим в немилость российским певцам после скандала с "голой вечеринкой".

