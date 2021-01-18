Известный музыкант показал голое фото с отдыха в Карпатах: фанаты отреагировали бурно

Лидер группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Михайлюта (Фагот) удивил своих фанатов фотографией, на которой он полностью обнажен. Ее он опубликовал на своей странице в социальных сетях, подписав, что он готов к Крещению.

Олег Михайлюта. Фото: womo.ua

Известно, что на данный момент музыкант находится в селе Яблоница Ивано-Франковской области, куда он поехал отдохнуть.

На снимке можно увидеть, что артист сидит в бане перед окном полностью обнаженный.

Так, пользователи пишут, что если у знаменитости зимние кадры такие, то чего уж ждать от летних.

Поклонники оценили такой смелый кадр, поэтому написали в комментариях к публикации много приятных комплиментов.

Добавим, Олег Михайлюта (Фагот) является украинским певцом, продюсером, лидером коллектива ТНМК. Кроме музыки, он также занимался и другими творческими видами деятельности. Например, согласился озвучить Джонни Деппа в украинском дубляже фильмов "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Пираты Карибского моря: На краю света". А еще работал над музыкальным оформлением тележурнала "Каламбур".

Как сообщало издание "Комментарии", жена известного музыканта впервые призналась, почему она не хочет заводить детей. Гражданская жена лидера группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олега Михайлюты Ольга в своем интервью честно призналась, почему они не спешат заводить детей. Оказалось, все дело в неподходящем возрасте.

Также мы писали, ТНМК презентовали новую рождественскую видеоработу и анонсировали рождественский тур. Неординарная программа группы "Танок на майдане Конго" – это концерт, где музыканты становятся известными персонажами украинского народного творчества, а между песнями собственного авторства устраивают мини-спектакли о рождественских традициях, но с современной интерпретацией.

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