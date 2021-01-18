Известный музыкант показал голое фото с отдыха в Карпатах: фанаты отреагировали бурно

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Любовь Блажко
Лидер группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Михайлюта (Фагот) удивил своих фанатов фотографией, на которой он полностью обнажен. Ее он опубликовал на своей странице в социальных сетях, подписав, что он готов к Крещению.
Олег Михайлюта. Фото: womo.ua
Известно, что на данный момент музыкант находится в селе Яблоница Ивано-Франковской области, куда он поехал отдохнуть.
На снимке можно увидеть, что артист сидит в бане перед окном полностью обнаженный.Поклонники оценили такой смелый кадр, поэтому написали в комментариях к публикации много приятных комплиментов. Так, пользователи пишут, что если у знаменитости зимние кадры такие, то чего уж ждать от летних.
Добавим, Олег Михайлюта (Фагот) является украинским певцом, продюсером, лидером коллектива ТНМК. Кроме музыки, он также занимался и другими творческими видами деятельности. Например, согласился озвучить Джонни Деппа в украинском дубляже фильмов "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Пираты Карибского моря: На краю света". А еще работал над музыкальным оформлением тележурнала "Каламбур".
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