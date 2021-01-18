kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.01.2021

BTC/USD

35685.54

ETH/USD

1221.56

LTC/USD

147.14

НБУ 18.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Известный музыкант показал голое фото с отдыха в Карпатах: фанаты отреагировали бурно
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный музыкант показал голое фото с отдыха в Карпатах: фанаты отреагировали бурно

Поклонники восприняли это с юмором

сегодня, 18:51
Автор:

Любовь Блажко

Лидер группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Михайлюта (Фагот) удивил своих фанатов фотографией, на которой он полностью обнажен. Ее он опубликовал на своей странице в социальных сетях, подписав, что он готов к Крещению. 

Известный музыкант показал голое фото с отдыха в Карпатах: фанаты отреагировали бурно

Олег Михайлюта. Фото: womo.ua

Известно, что на данный момент музыкант находится в селе Яблоница Ивано-Франковской области, куда он поехал отдохнуть. 

На снимке можно увидеть, что артист сидит в бане перед окном полностью обнаженный.

Поклонники оценили такой смелый кадр, поэтому написали в комментариях к публикации много приятных комплиментов. Так, пользователи пишут, что если у знаменитости зимние кадры такие, то чего уж ждать от летних. 

Добавим, Олег Михайлюта (Фагот) является украинским певцом, продюсером, лидером коллектива ТНМК. Кроме музыки, он также занимался и другими творческими видами деятельности. Например, согласился озвучить Джонни Деппа в украинском дубляже фильмов "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Пираты Карибского моря: На краю света". А еще работал над музыкальным оформлением тележурнала "Каламбур".

Как сообщало издание "Комментарии", жена известного музыканта впервые призналась, почему она не хочет заводить детей. Гражданская жена лидера группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олега Михайлюты Ольга в своем интервью честно призналась, почему они не спешат заводить детей. Оказалось, все дело в неподходящем возрасте. 
Также мы писали,  ТНМК презентовали новую рождественскую видеоработу и анонсировали рождественский тур. Неординарная программа группы "Танок на майдане Конго" – это концерт, где музыканты становятся известными персонажами украинского народного творчества, а между песнями собственного авторства устраивают мини-спектакли о рождественских традициях, но с современной интерпретацией.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CKJmvejjVeB/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ