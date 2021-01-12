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Известный музыкант выпустил духи с необычным запахом

Деньги с продаж парфюма пойдут в фонд защиты дикой природы

сегодня, 09:04
Автор:

Мокрик Анастасия

Легендарный британский рок-музыкант, гитарист группы Queen Брайан Мэй совместно с парфюмером Серджио Момо, основателем марки Xerjoff, выпустил духи с запахом барсука.  Об этом информирует сайт Liveforlivemusic.

Известный музыкант выпустил духи с необычным запахом

Гитарист группы Queen создал парфюм с запахом барсука - фото: из открытых источников

Духи были выпущены в кроваво-красном флаконе и получили название Save Me, в честь хита группы Queen. Данный парфюм имеет запах сандалового дерева и барсука. Также в нём присутствуют нотки розового перца, жасмина, цикламена, ромашки, туберозы, мимозы, иланг-иланга, гардении и мускуса.

Известный музыкант выпустил духи с необычным запахом - фото 2

Брайан Мэй объяснил, что барсук является близким ему по духу  животным. Поэтому он и создал такой довольно необычный аромат. Плюс ко всему, по его словам, этот парфюм позволит услышать запах британской деревни. Деньги, полученные с продажи каждой бутылки одеколона, пойдут в фонд Брайана по защите диких животных под названием  Save Me Trust.

Музыкант известен своей работой по протесту против выбраковки барсуков. А в прошлом году он поддержал новую политику британского правительства по поэтапному отказу от забоя диких животных в пользу вакцины для борьбы с туберкулезом крупного рогатого скота.

Мэй провел онлайн-конференцию, во время которой  ставил автографы на флаконах своих духов. При этом он говорил, что очень надеется, что этот парфюм многим понравится. Приобрести духи с автографом можно будет за 410 евро. 

Известный музыкант выпустил духи с необычным запахом - фото 3

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том,  как выглядит девушка "самого сексуального мужчины планеты", а также о том, что украинская певица чуть не сгорела во время съемок клипа и о причинах инцидента.



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Источник: https://liveforlivemusic.com/news/brian-may-launches-save-me-fragrance/
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