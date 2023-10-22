Известный певец вышел на сцену сильно пьяным и матерился (ВИДЕО)

Известный в Украине исполнитель, лидер группы "Коррупция" Миша Крупин недавно имел концерт в городе Одесса, во время которого возникла незапланированная неприятность. Певец появился на сцене, очевидно, перебрав лишнего и все время нецензурно выражался. Об этом он сам сказал пришедшим одесситам, чтобы увидеть выступление группы. В результате Крупин не мог нормально выступать, ведь едва держался на ногах.

Миша Крупин (фото из открытых источников)

"У меня просто один вопрос: вы что здесь все, ох**ли или что? Вы готовы к тусе? Друзья, не обращайте внимания, потому что я приехал сегодня в Одессу, меня так набухали оху**но просто", – сообщил лидер группы на сцене

После неудачного выступления, певец принес свои извинения одесским поклонникам. Он объяснил, что профессиональному музыканту не нужно идти к зрителям в таком состоянии. Лидер группы отметил, что ему сейчас стыдно. По этой причине исполнитель принял решение на время приостановить выступать с концертами.

"Я просто хотел принести извинения одесситам, слушателям, которые пришли в ресторан, и ресторану, который позволил мне сделать благотворительный концерт. Но я вышел в таком состоянии, в котором нельзя выходить профессиональному музыканту. Мне очень стыдно. Скорее всего, я на время свою карьеру музыкальную буду прекращать. Еще раз извините, пожалуйста. Вы никогда меня не увидите на сцене в таком состоянии", – написал Миша Крупин в социальных сетях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский певец вышел на сцену пьяным . В курортном Бердянске, где сейчас в разгар курортный сезон, состоялся концерт известного певца Олега Кензова. Но певец вышел на сцену пьяным.