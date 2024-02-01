logo

BTC/USD

43120.42

ETH/USD

2314.13

LTC/USD

67.83

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Известный певец выступил против мобилизации артистов
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный певец выступил против мобилизации артистов

Дмитрий Шуров ответил, почему музыканты должны получать "бронь"

1 февраля 2024, 22:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Украинский исполнитель Дмитрий Шуров , он же Pianoбой , объяснил, почему он против мобилизации артистов на линию фронта.

Известный певец выступил против мобилизации артистов

Дмитрий Шуров (фото из открытых источников)

Певец ответил, почему его коллеги также должны получать "бронь". По его словам, бронирование от военного призыва должны иметь граждане, без деятельности которых страна не может обойтись. Как убежден Pianoбой, люди искусства принадлежат этой категории населения.

"С одной стороны, очевидно, что победить мы сможем только эффективно и целево используя потенциал всех граждан. С чисто менеджерской точки зрения "бронь" должны получать те люди, которых невозможно никем заменить. Конечно, артисты подходят под этот критерий, потому что это лицо ", — высказался Pianoбой, отвечая на вопросы nv.ua.

Певец говорит, что музыкант в тылу будет бороться за победу эффективнее, чем на линии фронта. Ведь артисты все время гастролируют, выступают с благотворительными концертами, занимаются сбором средств для военных, платят налоги в бюджет страны.

"По моему мнению, гастролирующий артист дает благотворительные концерты, аккумулирует средства для помощи тем, кто в ней нуждается, дает людям новые смыслы и эмоциональную поддержку, принесет гораздо больше эффективной пользы победе, занимаясь своим делом, чем в окопе или на кухне. В первую очередь те артисты, которые, кроме смысловой нагрузки, еще являются бизнесом, который платит налоги, ни копейки не получали от государства и построили свое дело и карьеру своими руками и ресурсами. напротив, деятельность этих людей является ресурсом для победы всех", – отметил Шуров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный певец ответил, готов ли защищать Украину на фронте



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://life.nv.ua/ukr/evrovision/shurov-v-interv-yu-pro-sekreti-yevrobachennya-mobilizaciyu-i-pisni-nacvidboru-v-ukrajini-novini-ukrajini-50388776.html
Теги:
comments

Обсуждения

ЭДВАРД

сегодня, 09:35

Абсолютно слушна позиція співака! Митці і науково-культурний потенціал України - це недоторкане надбання, яке є основою складовою самодержавності нашої країни!!!


Новости

Все новости