Известный певец выступил против мобилизации артистов

Украинский исполнитель Дмитрий Шуров , он же Pianoбой , объяснил, почему он против мобилизации артистов на линию фронта.

Дмитрий Шуров (фото из открытых источников)

Певец ответил, почему его коллеги также должны получать "бронь". По его словам, бронирование от военного призыва должны иметь граждане, без деятельности которых страна не может обойтись. Как убежден Pianoбой, люди искусства принадлежат этой категории населения.

"С одной стороны, очевидно, что победить мы сможем только эффективно и целево используя потенциал всех граждан. С чисто менеджерской точки зрения "бронь" должны получать те люди, которых невозможно никем заменить. Конечно, артисты подходят под этот критерий, потому что это лицо ", — высказался Pianoбой, отвечая на вопросы nv.ua.

Певец говорит, что музыкант в тылу будет бороться за победу эффективнее, чем на линии фронта. Ведь артисты все время гастролируют, выступают с благотворительными концертами, занимаются сбором средств для военных, платят налоги в бюджет страны.

"По моему мнению, гастролирующий артист дает благотворительные концерты, аккумулирует средства для помощи тем, кто в ней нуждается, дает людям новые смыслы и эмоциональную поддержку, принесет гораздо больше эффективной пользы победе, занимаясь своим делом, чем в окопе или на кухне. В первую очередь те артисты, которые, кроме смысловой нагрузки, еще являются бизнесом, который платит налоги, ни копейки не получали от государства и построили свое дело и карьеру своими руками и ресурсами. напротив, деятельность этих людей является ресурсом для победы всех", – отметил Шуров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный певец ответил, готов ли защищать Украину на фронте