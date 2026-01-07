logo

Известный российский актер из "Сватов" отказался от родного сына и внуков и "заблокировал" их
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный российский актер из "Сватов" отказался от родного сына и внуков и "заблокировал" их

Анатолий Васильев не общается со своей семьей

7 января 2026, 22:32
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Российский актер Анатолий Васильев, избегающий каких-либо публичных заявлений о войне в Украине, полностью прекратил общение с частью своей семьи. Как сообщают российские СМИ, звезда сериала "Сваты" заблокировал близких родственников и фактически разорвал с ними связи.

Известный российский актер из "Сватов" отказался от родного сына и внуков и "заблокировал" их

Анатолий Васильев (фото из открытых источников)

79-летний артист уже долго не поддерживает контакт с сыном Филиппом, рожденным в браке с актрисой Татьяной Васильевой, а также с его детьми. Даже во время новогодних праздников он не выходил на связь и не упоминал о внуках. Жена Филиппа возмущена тем, что Анатолий Васильев не желает даже принять поздравления от детей.

"Последний раз говорим на эту тему и больше не будем, потому что уже говорили, переживали, нервничали. Дедушка с внуками своими не общается! Он заблокировал их два или три года назад. Мирра родилась с дедушкой в один день, а это вообще ирония судьбы! Мирра поздравляет его ежегодно с днем рождения". она.

Жена Филиппа призналась, что глубоко оскорблена актером из-за его отстраненности и нежелания быть частью жизни сына и внуков. По ее мнению, Васильев сознательно живет отдельной жизнью, несмотря на родственные связи.

"Если честно, говорить на эту тему больше не хочется. Пусть дедушка реализуется, живет прекрасная, творческая, красивая, яркая жизнь. За детей обидно, потому что они прекрасны, очаровательны, прекрасны, красивы, талантливы. А дедушка сам себя обворовывает", — подытожила она.

Напомним, что "комментарии" писали о том, что а ктриса из "Сватов" сделала интимное признание об умершем кремлевском пропагандисте. Актриса-путенистка Олеся Железняк, которая в свое время снималась в украинском сериале "Сваты", а впоследствии начала восхвалять диктатора Путина и его войну против Украины, поделилась откровенными признаниями о своих отношениях с российским пропагандистом и режиссером Тиграном Кеосаяном.



Источник: https://www.starhit.ru/novosti/za-detei-obidno-dedushka-sam-sebya-obkradyvaet-zvezda-svatov-anatolii-vasilev-ne-zhelaet-obshatsya-s-synom-i-vnukami-6758738/
