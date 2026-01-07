Відомий російський актор із "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків та "заблокував" їх

Російський актор Анатолій Васильєв, який уникає будь-яких публічних заяв про війну в Україні, повністю припинив спілкування з частиною своєї родини. Як повідомляють російські ЗМІ, зірка серіалу "Свати" заблокував близьких родичів і фактично розірвав із ними зв’язки.

Анатолій Васильєв (фото з відкритих джерел)

79-річний артист уже тривалий час не підтримує контакт із сином Філіпом, народженим у шлюбі з актрисою Тетяною Васильєвою, а також з його дітьми. Навіть під час новорічних свят він не виходив на зв’язок і не згадував про онуків. Дружина Філіпа обурена тим, що Анатолій Васильєв не хоче навіть прийняти вітання від дітей.

"Останній раз говоримо на цю тему і більше не будемо, тому що вже говорили, переживали, нервували. Дідусь з онуками своїми не спілкується! Він заблокував їх два чи три роки тому. Мірра народилася з дідусем в один день, а це взагалі іронія долі! Мірра вітає його щороку з днем народження, пише повідомлення в нікуди. Дідусь не вітає", — розповіла вона.

Дружина Філіпа зізналася, що глибоко ображена на актора через його відстороненість і небажання бути частиною життя сина та онуків. На її думку, Васильєв свідомо живе окремим життям, не зважаючи на родинні зв’язки.

"Якщо чесно, говорити на цю тему більше не хочеться. Нехай дідусь реалізовується, живе прекрасне, творче, красиве, яскраве життя. За дітей прикро, тому що вони прекрасні, чарівні, чудові, красиві, талановиті. А дідусь сам себе обкрадає", — підсумувала вона.

