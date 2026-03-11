Об этом сообщают российские СМИ. По словам самого актера, он смог избавиться от лишнего веса благодаря диете и регулярной физической активности.

Дужников отметил, что не занимается профессиональным спортом, но пытается соблюдать базовые правила здорового образа жизни.

"Спорт – для профессионалов, а физкультура нужна каждому. Есть можно все, но небольшими порциями. Они должны быть такими, чтобы помещались в ладонь. Я ем пять раз в день с промежутками примерно по три часа. Калории не считаю, но кто хочет – может считать", – рассказал актер.

В то же время, точное количество сброшенных килограммов он не называет. По информации СМИ, изменения в весе связаны не только с образом жизни. Прошлым летом сообщалось, что актеру провели длительную операцию по уменьшению желудка из-за проблем со здоровьем.

По данным источников, у Дужникова диагностировали морбедное ожирение третьей степени, которое привело к развитию сахарного диабета 2 типа .

Следует отметить, что Станислав Дужников открыто поддерживает российское вторжение в Украину. Актер неоднократно повторял кремлевские нарративы о якобы "защите жителей Донбасса" и называл так называемую "СВО" оправданным шагом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что из ирка популярного в террористической России медицинского сериала "Интерны" Светлана Пермякова, исполнившая роль медсестры вместе с взбешенным путинистом и фашистом Иваном Охлобистиным, удивила своим внешним видом.

Как сообщают российские пропагандисты, актриса, поддержавшая военное вторжение России в Украину и называвшая украинцев фашистами, обнародовала новые фотографии, на которых выглядит совсем иначе, чем раньше. Из-за значительной потери веса она стала почти неузнаваемой.

