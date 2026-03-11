logo

Главная Новости Звезды персона Известный российский актер из "Ворониных" сильно похудел (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный российский актер из "Ворониных" сильно похудел (ФОТО)

Российский актер Станислав Дужников сбросил большое количество килограммов

11 марта 2026, 22:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Российский актер Станислав Дужников , известный по роли Лени в популярном ситкоме Воронины , резко изменил внешность и существенно похудел.

Известный российский актер из "Ворониных" сильно похудел (ФОТО)

Станислав Дужников (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские СМИ. По словам самого актера, он смог избавиться от лишнего веса благодаря диете и регулярной физической активности.

Дужников отметил, что не занимается профессиональным спортом, но пытается соблюдать базовые правила здорового образа жизни.

"Спорт – для профессионалов, а физкультура нужна каждому. Есть можно все, но небольшими порциями. Они должны быть такими, чтобы помещались в ладонь. Я ем пять раз в день с промежутками примерно по три часа. Калории не считаю, но кто хочет – может считать", – рассказал актер.

В то же время, точное количество сброшенных килограммов он не называет. По информации СМИ, изменения в весе связаны не только с образом жизни. Прошлым летом сообщалось, что актеру провели длительную операцию по уменьшению желудка из-за проблем со здоровьем.

Известный российский актер из ”Ворониных” сильно похудел (ФОТО) - фото 2

По данным источников, у Дужникова диагностировали морбедное ожирение третьей степени, которое привело к развитию сахарного диабета 2 типа .

Следует отметить, что Станислав Дужников открыто поддерживает российское вторжение в Украину. Актер неоднократно повторял кремлевские нарративы о якобы "защите жителей Донбасса" и называл так называемую "СВО" оправданным шагом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что из ирка популярного в террористической России медицинского сериала "Интерны" Светлана Пермякова, исполнившая роль медсестры вместе с взбешенным путинистом и фашистом Иваном Охлобистиным, удивила своим внешним видом.

Как сообщают российские пропагандисты, актриса, поддержавшая военное вторжение России в Украину и называвшая украинцев фашистами, обнародовала новые фотографии, на которых выглядит совсем иначе, чем раньше. Из-за значительной потери веса она стала почти неузнаваемой.



Источник: https://www.starhit.ru/exclusive/organizm-obnovilsya-i-postroinel-stanislav-duzhnikov-obyasnil-kakim-metodom-sbrosil-polovinu-vesa-6887162/
