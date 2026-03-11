Відомий російський актор з "Вороніних" сильно схуд (ФОТО)

Про це повідомляють російські медіа. За словами самого актора, він зміг позбутися зайвої ваги завдяки дієті та регулярній фізичній активності.

Дужников зазначив, що не займається професійним спортом, але намагається дотримуватися базових правил здорового способу життя.

"Спорт — для професіоналів, а фізкультура потрібна кожному. Їсти можна все, але невеликими порціями. Вони мають бути такими, щоб поміщалися в долоню. Я їм п’ять разів на день із проміжками приблизно по три години. Калорії не рахую, але хто хоче — може рахувати", — розповів актор.

Водночас точну кількість скинутих кілограмів він не називає. За інформацією ЗМІ, зміни у вазі пов’язані не лише зі способом життя. Минулого літа повідомлялося, що акторові провели тривалу операцію зі зменшення шлунка через проблеми зі здоров’ям.

За даними джерел, у Дужникова діагностували морбідне ожиріння третього ступеня, яке призвело до розвитку цукровий діабет 2 типу.

Варто зазначити, що Станіслав Дужников відкрито підтримує російське вторгнення в Україну. Актор неодноразово повторював кремлівські наративи про нібито "захист жителів Донбасу" та називав так звану "СВО" виправданим кроком.

