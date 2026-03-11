logo_ukra

Відомий російський актор з "Вороніних" сильно схуд (ФОТО)
Відомий російський актор з "Вороніних" сильно схуд (ФОТО)

Російський актор Станіслав Дужников скинув велику кількість кілограмів

11 березня 2026, 22:10
 Російський актор Станіслав Дужников, відомий за роллю Льоні у популярному ситкомі Вороніни, різко змінив зовнішність і суттєво схуд.

Відомий російський актор з "Вороніних" сильно схуд (ФОТО)

Станіслав Дужников (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляють російські медіа. За словами самого актора, він зміг позбутися зайвої ваги завдяки дієті та регулярній фізичній активності.

Дужников зазначив, що не займається професійним спортом, але намагається дотримуватися базових правил здорового способу життя.

"Спорт — для професіоналів, а фізкультура потрібна кожному. Їсти можна все, але невеликими порціями. Вони мають бути такими, щоб поміщалися в долоню. Я їм п’ять разів на день із проміжками приблизно по три години. Калорії не рахую, але хто хоче — може рахувати", — розповів актор.

Водночас точну кількість скинутих кілограмів він не називає. За інформацією ЗМІ, зміни у вазі пов’язані не лише зі способом життя. Минулого літа повідомлялося, що акторові провели тривалу операцію зі зменшення шлунка через проблеми зі здоров’ям.

Відомий російський актор з ”Вороніних” сильно схуд (ФОТО) - фото 2

За даними джерел, у Дужникова діагностували морбідне ожиріння третього ступеня, яке призвело до розвитку цукровий діабет 2 типу.

Варто зазначити, що Станіслав Дужников відкрито підтримує російське вторгнення в Україну. Актор неодноразово повторював кремлівські наративи про нібито "захист жителів Донбасу" та називав так звану "СВО" виправданим кроком.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  зірка популярного в терористичній Росії медичного серіалу "Інтерни" Світлана Пермякова, яка виконала роль медсестри разом з оскаженілим путіністом і фашистом Іваном Охлобистиним, здивувала своїм зовнішнім виглядом.

Як повідомляють російські пропагандисти, акторка, яка підтримала військове вторгнення Росії в Україну та називала українців фашистами, оприлюднила нові фотографії, на яких виглядає зовсім інакше, ніж раніше. Через значну втрату ваги вона стала майже невпізнанною.

 



