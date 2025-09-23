Известный российский актер оказался в реанимации из-за смертельной болезни

23 сентября появилась информация, что российский актер Александр Панкратов-Черный, публично поддерживающий террористическое вторжение РФ в Украину, оказался в реанимации.

Александр Панкратов-Черный (фото из открытых источников)

В Курганской филармонии подтвердили, что он не вышел на работу из-за проблем со здоровьем.

"Он сегодня к нам не приехал, потому что в реанимации лежит. Его госпитализировали, болеет человек", – сообщили представители учреждения.

Когда именно Панкратов-Черный вернется на сцену, неизвестно. Причиной госпитализации стал рак, диагностированный у него раньше.

Кроме того, в сентябре сообщалось о серьезных проблемах с легкими у актера, начавшего курить еще с 14 лет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пьяный российский актер при странных обстоятельствах выпал из окна . Российский актер Илья Дель оказался в отделении реанимации после падения из окна.

Согласно сообщениям российских пропагандистских ресурсов, предварительно известно, что артист либо сам выпал, либо его могли вытолкнуть. В результате падения он, вероятно, получил тяжелые повреждения, среди которых может быть перелом позвоночника. По словам его знакомых, в момент инцидента Илья мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Об этом случае также упомянула другая российская актриса Лариса Луппиан, выразившая обеспокоенность за своего коллегу.

"Вот это просто катастрофа. Бывает, это вот это русское пьянство, к сожалению, актерская такая страшная болезнь его не миновала. Снова с этой же девушкой, которая его толкнула ножом, что из ее же квартиры он упал, то есть он продолжил с ней встречаться, с этой вот девушкой, которая штрикнула ножом. психически не совсем здоровы оба", – отметила она.

