Известный российский актер оказался в реанимации из-за смертельной болезни

Лиля Воробьева
23 сентября появилась информация, что российский актер Александр Панкратов-Черный, публично поддерживающий террористическое вторжение РФ в Украину, оказался в реанимации.
Александр Панкратов-Черный (фото из открытых источников)
В Курганской филармонии подтвердили, что он не вышел на работу из-за проблем со здоровьем.
Когда именно Панкратов-Черный вернется на сцену, неизвестно. Причиной госпитализации стал рак, диагностированный у него раньше.
Кроме того, в сентябре сообщалось о серьезных проблемах с легкими у актера, начавшего курить еще с 14 лет.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пьяный российский актер при странных обстоятельствах выпал из окна . Российский актер Илья Дель оказался в отделении реанимации после падения из окна.Согласно сообщениям российских пропагандистских ресурсов, предварительно известно, что артист либо сам выпал, либо его могли вытолкнуть. В результате падения он, вероятно, получил тяжелые повреждения, среди которых может быть перелом позвоночника. По словам его знакомых, в момент инцидента Илья мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Об этом случае также упомянула другая российская актриса Лариса Луппиан, выразившая обеспокоенность за своего коллегу.