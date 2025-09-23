logo_ukra

Головна Новини Зірки персона Відомий російський актор опинився у реанімації через смертельну хворобу
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомий російський актор опинився у реанімації через смертельну хворобу

Причина госпіталізації Панкратова-Чорного хвороба, кажуть на роботі

23 вересня 2025, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  23 вересня з’явилася інформація, що російський актор Олександр Панкратов-Чорний, який публічно підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, опинився в реанімації.

Відомий російський актор опинився у реанімації через смертельну хворобу

Олександр Панкратов-Чорний(фото з відкритих джерел)

У Курганській філармонії підтвердили, що він не вийшов на роботу через проблеми зі здоров’ям.

"Він сьогодні до нас не приїхав, тому що в реанімації лежить. Його госпіталізували, хворіє людина", – повідомили представники установи.

Коли саме Панкратов-Чорний повернеться на сцену, наразі невідомо. Причиною госпіталізації став рак, діагностований у нього раніше.

Крім того, у вересні повідомлялося про серйозні проблеми з легенями в актора, який почав курити ще з 14 років.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що п'яний російський актор за дивних обставин випав із вікнаРосійський актор Ілля Дель опинився у відділенні реанімації після падіння з вікна.

 За повідомленнями російських пропагандистських ресурсів, попередньо відомо, що артист або сам випав, або його могли виштовхнути. Внаслідок падіння він, ймовірно, зазнав тяжких ушкоджень, серед яких може бути перелом хребта. Зі слів його знайомих, у момент інциденту Ілля міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння. Про цей випадок також згадала інша російська актриса Лариса Луппіан, яка висловила стурбованість за свого колегу.

"Ось це просто катастрофа. Буває, це ось це російське пияцтво, на жаль, акторська така страшна хвороба його не минула. Знову з цією ж дівчиною, яка його штрикнула ножем, що з її ж квартири він упав, тобто він продовжив з нею зустрічатися, з цією ось дівчиною, яка штрикнула ножем. Це така, знаєте, кримінальна обстановка. Мабуть, люди психічно не зовсім здорові обидва", – зазначила вона.

 



