Российский композитор и исполнитель Игорь Николаев, избегающий любых заявлений о террористической агрессии РФ против Украины, находится в крайне тяжелом состоянии и, по информации СМИ, может умереть в любой момент.

Игорь Николаев (фото из открытых источников)

По сообщениям российских пропагандистских ресурсов, артист, в прошлом перенесший три инфаркта, процедуру стентирования и сложную операцию коронарного шунтирования, объявил о намерении снова активно гастролировать. В то же время врачи настойчиво отказывают его от такого решения, отмечая, что нагрузки могут стать роковыми.

"Риск внезапной остановки сердца в условиях гастрольного стресса, постоянных переездов и сценического света остается очень высоким: "Звезду предупреждали, что смерть может наступить в любую секунду", — пишут РосСМИ.

Также сообщается, что жена Николаева Юлия Проскурякова открыто говорит о своих страхах. Ранее она признавалась, что находилась в состоянии постоянной тревоги, пока певец проходил восстановление после реанимации в 2023 году и продолжает молиться за его здоровье.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что когда-то российский композитор и певец Игорь Николаев, до сих пор избегающий любых заявлений о террористическом вторжении РФ в Украину, оказался в центре скандала из-за песни, в которой упомянул артиста Андрея Губина.

В припевке композиции звучит строка: "Ниже ростом только Губин". Как пишут российские пропагандистские СМИ, именно эта фраза со временем стала причиной разлада между музыкантами. Сначала Андрей Губин, по словам Николаева, воспринимал шутку с юмором. В частности, он открыто смеялся над этой строкой в эфире одного из российских телепроектов.

