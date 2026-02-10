logo_ukra

Відомий російський композитор може померти будь-якої миті

Ігоря Ніколаєва просто благають скасувати концерти, бо це може погано закінчитися для нього

10 лютого 2026, 23:51
Лиля Воробьева

 Російський композитор і виконавець Ігор Ніколаєв, який уникає будь-яких заяв про терористичну агресію РФ проти України, перебуває у вкрай важкому стані й, за інформацією ЗМІ, може померти будь-якої миті.

Ігор Ніколаєв (фото з відкритих джерел)

Ігор Ніколаєв (фото з відкритих джерел)

За повідомленнями російських пропагандистських ресурсів, артист, який у минулому переніс три інфаркти, процедуру стентування та складну операцію коронарного шунтування, оголосив про намір знову активно гастролювати. Водночас лікарі наполегливо відмовляють його від такого рішення, наголошуючи, що навантаження можуть стати фатальними.

"Ризик раптової зупинки серця в умовах гастрольного стресу, постійних переїздів і сценічного світла залишається вкрай високим: "Зірку попереджали, що смерть може настати в будь-яку секунду", — пишуть РосЗМІ.

Також повідомляється, що дружина Ніколаєва Юлія Проскурякова відкрито говорить про свої страхи. Раніше вона зізнавалася, що перебувала у стані постійної тривоги, поки співак проходив відновлення після реанімації у 2023 році, і нині продовжує молитися за його здоров’я.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  колись російський композитор і співак Ігор Ніколаєв, який досі уникає будь-яких заяв про терористичне вторгнення РФ в Україну, опинився в центрі скандалу через пісню, у якій згадав артиста Андрія Губіна.

У приспіві композиції звучить рядок: "Нижчий за зростом тільки Губін". Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, саме ця фраза з часом стала причиною розладу між музикантами. Спочатку Андрій Губін, за словами Ніколаєва, сприймав жарт із гумором. Зокрема, він відкрито сміявся з цього рядка в ефірі одного з російських телепроєктів.

 



