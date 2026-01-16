"Прокляни тебе Бог": російський композитор розповів про великий скандал через його пісню

Колись російський композитор і співак Ігор Ніколаєв, який досі уникає будь-яких заяв про терористичне вторгнення РФ в Україну, опинився в центрі скандалу через пісню, у якій згадав артиста Андрія Губіна.

Ігор Ніколаєв (фото з відкритих джерел)

У приспіві композиції звучить рядок:

"Нижчий за зростом тільки Губін".

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, саме ця фраза з часом стала причиною розладу між музикантами.

Спочатку Андрій Губін, за словами Ніколаєва, сприймав жарт із гумором. Зокрема, він відкрито сміявся з цього рядка в ефірі одного з російських телепроєктів.

"Мене тоді порадувало його чудове почуття гумору і вміння посміятися над собою. Ми ж разом приїхали на студію! Це не мої вигадки — є запис, де ми всі разом сидимо і розмовляємо", — згадував композитор.

Втім згодом, як стверджує Ніколаєв, він зрозумів, що Губін усе ж образився.

"Правду кажучи, я усвідомив, що він ображений, тільки коли мені почали надходити грубі коментарі. Люди писали щось на кшталт: “Прокляни тебе Бог” або “Ти зруйнував Губіну кар’єру”. Як можна зруйнувати кар’єру однією згадкою в пісні? Там же немає нічого поганого!" — заявив музикант.

Після цього, за словами Ніколаєва, їхнє спілкування фактично припинилося.

"Ми, виходить, з тих пір і не бачилися. Я б списав усе на газетні качки, але сам бачив відео, де він говорить про цю образу", — підсумував композитор.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський співак Ігор Ніколаєв, який продовжує мовчати про терористичний напад РФ на Україну, згадав про своє розлучення з Наташею Корольовою. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, Ніколаєв поділився, як переживав розрив із артисткою-зрадницею.

"Я не був ображений. Так життя склалося, як можна ображатися на життя? Навпаки, десь зачиняються двері, десь відчиняються. Просто в неї відчинилися трохи раніше", – зазначив співак.