"Прокляни тебе Бог": російський композитор розповів про великий скандал через його пісню

Лиля Воробьева
Колись російський композитор і співак Ігор Ніколаєв, який досі уникає будь-яких заяв про терористичне вторгнення РФ в Україну, опинився в центрі скандалу через пісню, у якій згадав артиста Андрія Губіна.
Ігор Ніколаєв (фото з відкритих джерел)
У приспіві композиції звучить рядок:
"Нижчий за зростом тільки Губін".
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, саме ця фраза з часом стала причиною розладу між музикантами.
Спочатку Андрій Губін, за словами Ніколаєва, сприймав жарт із гумором. Зокрема, він відкрито сміявся з цього рядка в ефірі одного з російських телепроєктів.
Втім згодом, як стверджує Ніколаєв, він зрозумів, що Губін усе ж образився.
Після цього, за словами Ніколаєва, їхнє спілкування фактично припинилося.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський співак Ігор Ніколаєв, який продовжує мовчати про терористичний напад РФ на Україну, згадав про своє розлучення з Наташею Корольовою. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, Ніколаєв поділився, як переживав розрив із артисткою-зрадницею.