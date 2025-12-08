Российский певец Игорь Николаев, продолжающий молчать о террористическом нападении РФ на Украину, вспомнил о своем разводе с Наташей Королевой.

Игорь Николаев и Наташа Королева (фото из открытых источников)

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Николаев поделился, как переживал разрыв с артисткой-предательницей.

"Я не был обижен. Так жизнь сложилась, как можно обижаться на жизнь? Напротив, где-то закрывается дверь, где-то открывается. Просто у нее открылась чуть раньше", — отметил певец.

Он также подчеркнул, что не собирался навредить Королевой и передал ей все песни, которые создавал для нее.

"Она артистка. Как можно человека лишить репертуара. Это лишить человека работы, заработка, гастролей", – добавил молчун.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец и композитор Игорь Николаев, избегающий публичных комментариев по поводу вторжения РФ в Украину, поделился своими переживаниями в отношении Аллы Пугачевой.

Как отмечают пропагандистские росСМИ, Николаев ожидал, что артистка лично прояснит ситуацию в отношениях с ним. Напомним, Пугачеву возмутило то, что композитор, рассказывая о собственной карьере, не упомянул их творческое сотрудничество. Тогда она намекнула, что считала его близким другом, но теперь явно кончилась. Николаев подчеркнул, что они с Примадонной уже долго не общаются, но он уверен, что их связь окончательно не разорвана. Он также добавил, что никто никогда не запрещал ему упоминать артистов, для которых он писал музыку.

"Не было и не могло быть такого разговора у меня ни с кем по поводу того, приглашать ли Наташу Королеву и Аллу Пугачеву в программу.

