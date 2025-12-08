Рубрики
Российский певец Игорь Николаев, продолжающий молчать о террористическом нападении РФ на Украину, вспомнил о своем разводе с Наташей Королевой.
Игорь Николаев и Наташа Королева (фото из открытых источников)
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Николаев поделился, как переживал разрыв с артисткой-предательницей.
"Я не был обижен. Так жизнь сложилась, как можно обижаться на жизнь? Напротив, где-то закрывается дверь, где-то открывается. Просто у нее открылась чуть раньше", — отметил певец.
Он также подчеркнул, что не собирался навредить Королевой и передал ей все песни, которые создавал для нее.
"Она артистка. Как можно человека лишить репертуара. Это лишить человека работы, заработка, гастролей", – добавил молчун.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец и композитор Игорь Николаев, избегающий публичных комментариев по поводу вторжения РФ в Украину, поделился своими переживаниями в отношении Аллы Пугачевой.
Как отмечают пропагандистские росСМИ, Николаев ожидал, что артистка лично прояснит ситуацию в отношениях с ним. Напомним, Пугачеву возмутило то, что композитор, рассказывая о собственной карьере, не упомянул их творческое сотрудничество. Тогда она намекнула, что считала его близким другом, но теперь явно кончилась. Николаев подчеркнул, что они с Примадонной уже долго не общаются, но он уверен, что их связь окончательно не разорвана. Он также добавил, что никто никогда не запрещал ему упоминать артистов, для которых он писал музыку.