Відомий російський композитор розкрив правду про своє розлучення із співачкою з України

Російський співак Ігор Ніколаєв, який продовжує мовчати про терористичний напад РФ на Україну, згадав про своє розлучення з Наташею Корольовою.

Ігор Ніколаєв та Наташа Корольова (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, Ніколаєв поділився, як переживав розрив із артисткою-зрадницею.

"Я не був ображений. Так життя склалося, як можна ображатися на життя? Навпаки, десь зачиняються двері, десь відчиняються. Просто в неї відчинилися трохи раніше", – зазначив співак.

Він також підкреслив, що не мав наміру нашкодити Корольовій і передав їй усі пісні, які створював для неї.

"Вона артистка. Як можна людину позбавити репертуару. Це позбавити людину роботи, заробітку, гастролей", – додав мовчун.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський співак і композитор Ігор Ніколаєв, який уникає публічних коментарів щодо вторгнення РФ в Україну, поділився своїми переживаннями стосовно Алли Пугачової.

Як зазначають пропагандистські росЗМІ, Ніколаєв очікував, що артистка особисто прояснить ситуацію у стосунках із ним. Нагадаємо, Пугачову обурило те, що композитор, розповідаючи про власну кар’єру, не згадав про їхню творчу співпрацю. Тоді вона натякнула, що вважала його близьким другом, але тепер очевидно вона скінчилася. Ніколаєв наголосив, що вони з Примадонною вже тривалий час не спілкуються, але він упевнений, що їхній зв’язок остаточно не розірваний. Він також додав, що ніхто ніколи не забороняв йому згадувати артистів, для яких він писав музику.

"Не було і не могло бути такої розмови у мене ні з ким з приводу того, чи запрошувати Наташу Корольову і Аллу Пугачову в програму. Наташа взагалі відповіла офіційно і її відповідь була гранично делікатною... Мене абсолютно влаштувала відповідь, хоча я ніколи не проти спілкування, і завжди прекрасно пам'ятаю хороше, і пісні всі написані", — розповів Ігор журналістам.

