Известный российский певец набросился предательнице Украины

Популярный в 90-х российский певец Андрей Губин резко высказался о представителях современной эстрады, в частности о когда-то украинской певице Ани Лорак. Об этом он заявил в интервью российской телеведущей Ксении Собчак.

Андрей Губин (фото из открытых источников)

Во время разговора Губин подверг критике ряд артистов, комментируя их творчество и вокальные данные. Наиболее категорично он высказался именно по поводу Лорак.

"Мари Краймбрери? Ну нет, ну куда?! Zivert? Ну нормально, стоит своих денег... Она симпатичная, мне нравится, как девушка, но есть такое понятие, как творчество. К Ольге Бузовой хорошо отношусь. Панайотов без фонограммы поет концерты, но лучше бы он не пел. Тембр у него не интересен. Лорак — моя самая любимая певица. Искусство должно отражать душу, а это все горлопанесность.

Кроме того, Андрей Губин признался, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем и пока не планирует возвращаться на сцену.

"Я целыми днями в постели лежу, подняться не могу. У меня есть часовая тренировка, остальное время я лежу. Я ужасно себя чувствую, это даже не обсуждается. Злостов у меня хватает. На сцену не пойду. заявил певец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский исполнитель Иво Бобул неожиданно высказался в защиту певиц Ани Лорак и Таисии Повалий, которых в Украине считают изменницами. Обе артистки покинули страну и живут и выступают в России. Свою позицию Бобул озвучил в интервью Дмитрию Гордону, заявив, что отношение украинского общества к ним было несправедливо.

По мнению Бобула, в случае с Ани Лорак ключевую роль сыграли внутренние конфликты в украинском шоу-бизнесе. Он предположил, что певица стала невыгодной конкуренткой для одного из коллег. Артист напомнил, что в 2012 году сгорел ресторан, принадлежавший тогдашнему мужу Лорак Мурату Налчаджиоглу, после чего она обратилась за помощью к знакомым в России.

