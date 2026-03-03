Известный российский певец набросился предательнице Украины

Рубрики
Лиля Воробьева
Популярный в 90-х российский певец Андрей Губин резко высказался о представителях современной эстрады, в частности о когда-то украинской певице Ани Лорак. Об этом он заявил в интервью российской телеведущей Ксении Собчак.
Андрей Губин (фото из открытых источников)
Во время разговора Губин подверг критике ряд артистов, комментируя их творчество и вокальные данные. Наиболее категорично он высказался именно по поводу Лорак.
Кроме того, Андрей Губин признался, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем и пока не планирует возвращаться на сцену.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский исполнитель Иво Бобул неожиданно высказался в защиту певиц Ани Лорак и Таисии Повалий, которых в Украине считают изменницами. Обе артистки покинули страну и живут и выступают в России. Свою позицию Бобул озвучил в интервью Дмитрию Гордону, заявив, что отношение украинского общества к ним было несправедливо.
По мнению Бобула, в случае с Ани Лорак ключевую роль сыграли внутренние конфликты в украинском шоу-бизнесе. Он предположил, что певица стала невыгодной конкуренткой для одного из коллег. Артист напомнил, что в 2012 году сгорел ресторан, принадлежавший тогдашнему мужу Лорак Мурату Налчаджиоглу, после чего она обратилась за помощью к знакомым в России.