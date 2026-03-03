Відомий російський співак накинувся зрадницю з України

Популярний у 90-х російський співак Андрій Губін різко висловився про представників сучасної естради, зокрема про колись українську співачку Ані Лорак. Про це він заявив в інтерв’ю російській телеведучій Ксенії Собчак.

Андрій Губін (фото з відкритих джерел)

Під час розмови Губін розкритикував низку артистів, коментуючи їхню творчість і вокальні дані. Найбільш категорично він висловився саме щодо Лорак.

"Марі Краймбрері? Ну ні, ну куди?! Zivert? Ну нормально, варта своїх грошей... Вона симпатична, мені подобається, як дівчина, але є таке поняття, як творчість. До Ольги Бузової добре ставлюся. Панайотов без фонограми співає концерти, але краще б він не співав. Тембр у нього нецікавий. Хороший тембр голосу у "Моя Мішель". Ані Лорак — моя найменш улюблена співачка. Мистецтво повинно відображати душу, а це все горлопанестність. У нас в шоу-бізнесі геніїв немає", — сказав артист.

Крім того, Андрій Губін зізнався, що має серйозні проблеми зі здоров’ям і наразі не планує повертатися на сцену.

"Я цілими днями в ліжку лежу, підвестися не можу. У мене є годинне тренування, решту часу я лежу. Я жахливо себе почуваю, це навіть не обговорюється. Злостивців у мене вистачає. На сцену не піду. Я кульгавий, горбатий чоловік. Багато хто вважає, що я ще герой, в такому стані з людьми спілкуюся, а не послав усіх", — заявив співак.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що український виконавець Іво Бобул неочікувано висловився на захист співачок Ані Лорак і Таїсії Повалій, яких в Україні вважають зрадницями. Обидві артистки залишили країну та нині мешкають і виступають у Росії. Свою позицію Бобул озвучив в інтерв’ю Дмитру Гордону, заявивши, що ставлення українського суспільства до них було несправедливим.

На думку Бобула, у випадку з Ані Лорак ключову роль зіграли внутрішні конфлікти в українському шоу-бізнесі. Він припустив, що співачка стала невигідною конкуренткою для когось із колег. Артист нагадав, що у 2012 році згорів ресторан, який належав тодішньому чоловікові Лорак Мурату Налчаджиоглу, після чого вона звернулася по допомогу до знайомих у Росії.

