Известный российский продюсер арестован: в чем его обвиняют
Известный российский продюсер арестован: в чем его обвиняют

Андрей Разин был арестован за мошенничество

31 декабря 2025, 02:59
В стране-агрессоре России заключили под стражу известного музыкального продюсера коллектива "Ласковый май" Андрея Разина.

Известный российский продюсер арестован: в чем его обвиняют

Андрей Разин (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские медиа, суд принял решение о мере пресечения для Андрея Разина. Эксменеджер группы "Ласковый май" заочно был арестован.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать Разину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции в РФ или его задержания на российской территории", — объявили в суде.

По данным пропагандистов, уголовное производство против продюсера было открыто еще в 2021 году. Ему инкриминируют незаконное присвоение средств, которые должны были выплачиваться Сергею Кузнецову — автору большинства известных песен "Ласкового мая".

Следствие утверждает, что Разин пользовался фальшивыми документами, чтобы выдавать себя основным правообладателем музыкальных произведений группы. Общую сумму ущерба потерпевшей стороны оценивают в 500 миллионов рублей (266 млн гривен).

В 2022 году внезапно скончался Сергей Кузнецов. В том же году ушел из жизни и солист группы — путинист и сторонник агрессии России против Украины Юрий Шатунов. Самому Разину удалось уехать за границу и оформить гражданство Турции.

Продюсеру грозит до десяти лет заключения. Его объявили в международный розыск. В то же время Андрей Разин продолжает проживать в США и активно публикует в соцсетях материалы, связанные с историей "Ласкового мая".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, молчащий о вторжении РФ в Украину, объявлен в розыск в РФ. Уголовное производство по Разину открыли в связи с присвоением средств, которые должны были быть выплачены как лицензионное вознаграждение поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен. Потерпевшей по делу признана вдова автора. Продюсеру предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Если вина будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.



