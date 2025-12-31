logo_ukra

BTC/USD

88569

ETH/USD

2978.55

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Відомого російського продюсера заарештовано: у чому його звинувачують
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомого російського продюсера заарештовано: у чому його звинувачують

Андрія Разіна заарештували за шахрайство

31 грудня 2025, 02:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 У країні-агресорі Росії взяли під варту відомого музичного продюсера колективу "Ласковый май" Андрія Разіна.

Відомого російського продюсера заарештовано: у чому його звинувачують

Андрій Разін (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для Андрія Разіна. Ексменеджера гурту "Ласковый май" заочно заарештували.

"Клопотання слідчого задовольнити. Обрати Разіну запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк два місяці з моменту його екстрадиції до РФ або його затримання на російській території", — оголосили в суді.

За даними пропагандистів, кримінальне провадження проти продюсера відкрили ще у 2021 році. Йому інкримінують незаконне привласнення коштів, які мали виплачуватися Сергію Кузнєцову — автору більшості відомих пісень "Ласкового мая".

Слідство стверджує, що Разін користувався фальшивими документами, аби видавати себе за основного правовласника музичних творів гурту. Загальну суму збитків потерпілої сторони оцінюють у 500 мільйонів рублів (266 млн гривень).

У 2022 році раптово помер Сергій Кузнєцов. Того ж року пішов із життя і соліст гурту — путініст та прихильник агресії Росії проти України Юрій Шатунов. Самому Разіну вдалося виїхати за кордон і оформити громадянство Туреччини.

Продюсеру загрожує до десяти років ув’язнення. Його оголосили в міжнародний розшук. Водночас Андрій Разін продовжує проживати у США та активно публікує у соцмережах матеріали, пов’язані з історією "Ласкового мая".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що продюсер "Ласкового мая" Андрій Разін, який мовчить про вторгнення РФ в Україну, оголошений у  розшук в РФ. Кримінальне провадження щодо Разіна відкрили у зв’язку з привласненням коштів, які мали бути виплачені як ліцензійна винагорода поету Сергію Кузнєцову за виконання його пісень. Потерпілою у справі визнано вдову автора. Продюсеру висунуто обвинувачення за статтею про шахрайство в особливо великому розмірі. Якщо провину буде доведено, йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини