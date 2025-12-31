Відомого російського продюсера заарештовано: у чому його звинувачують

Рубрики
У країні-агресорі Росії взяли під варту відомого музичного продюсера колективу "Ласковый май" Андрія Разіна.
Андрій Разін (фото з відкритих джерел)
Як повідомляють російські пропагандистські медіа, суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для Андрія Разіна. Ексменеджера гурту "Ласковый май" заочно заарештували.
За даними пропагандистів, кримінальне провадження проти продюсера відкрили ще у 2021 році. Йому інкримінують незаконне привласнення коштів, які мали виплачуватися Сергію Кузнєцову — автору більшості відомих пісень "Ласкового мая".
Слідство стверджує, що Разін користувався фальшивими документами, аби видавати себе за основного правовласника музичних творів гурту. Загальну суму збитків потерпілої сторони оцінюють у 500 мільйонів рублів (266 млн гривень).
У 2022 році раптово помер Сергій Кузнєцов. Того ж року пішов із життя і соліст гурту — путініст та прихильник агресії Росії проти України Юрій Шатунов. Самому Разіну вдалося виїхати за кордон і оформити громадянство Туреччини.
Продюсеру загрожує до десяти років ув’язнення. Його оголосили в міжнародний розшук. Водночас Андрій Разін продовжує проживати у США та активно публікує у соцмережах матеріали, пов’язані з історією "Ласкового мая".
