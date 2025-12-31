Відомого російського продюсера заарештовано: у чому його звинувачують

У країні-агресорі Росії взяли під варту відомого музичного продюсера колективу "Ласковый май" Андрія Разіна.

Андрій Разін (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для Андрія Разіна. Ексменеджера гурту "Ласковый май" заочно заарештували.

"Клопотання слідчого задовольнити. Обрати Разіну запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк два місяці з моменту його екстрадиції до РФ або його затримання на російській території", — оголосили в суді.

За даними пропагандистів, кримінальне провадження проти продюсера відкрили ще у 2021 році. Йому інкримінують незаконне привласнення коштів, які мали виплачуватися Сергію Кузнєцову — автору більшості відомих пісень "Ласкового мая".

Слідство стверджує, що Разін користувався фальшивими документами, аби видавати себе за основного правовласника музичних творів гурту. Загальну суму збитків потерпілої сторони оцінюють у 500 мільйонів рублів (266 млн гривень).

У 2022 році раптово помер Сергій Кузнєцов. Того ж року пішов із життя і соліст гурту — путініст та прихильник агресії Росії проти України Юрій Шатунов. Самому Разіну вдалося виїхати за кордон і оформити громадянство Туреччини.

Продюсеру загрожує до десяти років ув’язнення. Його оголосили в міжнародний розшук. Водночас Андрій Разін продовжує проживати у США та активно публікує у соцмережах матеріали, пов’язані з історією "Ласкового мая".

