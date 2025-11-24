Продюсера мегапопулярного гурту в 90-х оголосили в розшук в РФ

Рубрики
Лиля Воробьева
Продюсер "Ласкового мая" Андрій Разін, який мовчить про вторгнення РФ в Україну, оголошений у розшук в РФ. Про це повідомляють кремлівське медіа.
Андрій Разін (фото з відкритих джерел)
Кримінальне провадження щодо Разіна відкрили у зв’язку з привласненням коштів, які мали бути виплачені як ліцензійна винагорода поету Сергію Кузнєцову за виконання його пісень. Потерпілою у справі визнано вдову автора.
Продюсеру висунуто обвинувачення за статтею про шахрайство в особливо великому розмірі. Якщо провину буде доведено, йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі.
Сам Разін, який наразі виїхав з РФ та знаходиться у Туреччині, вийшов на зв’язок і прокоментував ситуацію, повністю заперечуючи свою участь у злочинах, які йому інкримінують.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка з Києва, яка підтримує режим Кремля, може в РФ сісти до в'язниці за слова про війну. Російська співачка Любов Успенська, яка активно підтримує повномасштабне вторгнення РФ проти України, може опинитися за ґратами у самій Росії.
В Instagram з’явилося відео, де виконавиця виголосила емоційну промову, заявивши: "Нехай у вас щодня будуть свята, адже війна скоро закінчиться". При цьому вона не використала пропагандистський термін "СВО", чим викликала неоднозначну реакцію.