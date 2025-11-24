Продюсера мегапопулярного гурту в 90-х оголосили в розшук в РФ

Продюсер "Ласкового мая" Андрій Разін, який мовчить про вторгнення РФ в Україну, оголошений у розшук в РФ. Про це повідомляють кремлівське медіа.

Андрій Разін (фото з відкритих джерел)

Кримінальне провадження щодо Разіна відкрили у зв’язку з привласненням коштів, які мали бути виплачені як ліцензійна винагорода поету Сергію Кузнєцову за виконання його пісень. Потерпілою у справі визнано вдову автора.

Продюсеру висунуто обвинувачення за статтею про шахрайство в особливо великому розмірі. Якщо провину буде доведено, йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

"Кримінальна справа була порушена ще в 2021 році за фактом вчинення шахрайства щодо Сергія Кузнєцова про привласнення грошових коштів, які повинні були бути ліцензійною винагородою поета за використання його пісень, які виконував Юрій Шатунов, — висловлювалася адвокат Асель Мухтарова-Казарновська. — Протягом тривалого часу Разін використовував підроблений договір з Кузнєцовим для отримання грошових коштів як правовласник музичних творів".

Сам Разін, який наразі виїхав з РФ та знаходиться у Туреччині, вийшов на зв’язок і прокоментував ситуацію, повністю заперечуючи свою участь у злочинах, які йому інкримінують.

"Сьогодні засоби масової інформації опублікували, що за фальшивою заявою, яку зробила незрозуміла людина, і за фактом того, що Кузнєцова, хворого, возили на допит, я написав заяву до прокуратури. Мої адвокати вже два місяці не можуть оскаржити цю постанову — тому що вона справжнісінька підробка. І два місяці Таганський суд цю справу не призначав. Тільки 1 грудня призначили розгляд заяви. Сьогодні я вам даю цю заяву. Два місяці тому Таганський суд... Судячи з усього, готували якісь документи. Жодного разу по цій справі мене не допитували. Жодних слідчих дій зі мною не проводилося. Все це зроблено виключно для того, щоб приховати сліди злочину, коли незаконно продавалися пісні", — заявив він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка з Києва, яка підтримує режим Кремля, може в РФ сісти до в'язниці за слова про війну. Російська співачка Любов Успенська, яка активно підтримує повномасштабне вторгнення РФ проти України, може опинитися за ґратами у самій Росії.

В Instagram з’явилося відео, де виконавиця виголосила емоційну промову, заявивши: "Нехай у вас щодня будуть свята, адже війна скоро закінчиться". При цьому вона не використала пропагандистський термін "СВО", чим викликала неоднозначну реакцію.

