Известный российский юморист сделал заявление об обстрелах Украины

Российский комик, бард и продюсер сериалов "Интерны" и "Универ" Семен Слепаков публично осудил удары оккупационной армии РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Семен Слепаков (фото из открытых источников)

Артист, покинувший Россию весной 2022 года, сделал репост публикации своего коллеги Максима Галкина. Тот в Instagram обнародовал фотографии с тяжелыми последствиями российских обстрелов украинских городов. В своем сообщении Слепаков привел цитату из послания апостола Павла к римлянам:

"Те, кто за этим стоит, прячутся за безликими формулировками вроде "вымораживания", "комплекс мер", "воздействие на инфраструктуру". Но я вспоминаю другие слова: "...и тогда каждому будет отдано по его делам".

Следует отметить, что имя Семена Слепакова фигурирует в базе сайта "Миротворец". Туда он попал из-за своего выступления в оккупированном Симферополе в 2018 году. Уже во второй день полномасштабной войны юморист обратился к кремлевскому лидеру Владимиру Путину с призывом прекратить агрессию против Украины:

"Как думаете, что почувствовали бы любимые нами деятели культуры, если бы увидели то, к чему мы все сейчас пришли? Что бы почувствовал Михаил Михайлович Жванецкий, выросший в Одессе и с которым вы лично дружили и произведения которого наверняка очень любите? Он проводил каждое лето в Одессе вплоть до самой смерти. наверняка знаете наизусть, а фильм "Место встречи изменить нельзя" с легкостью можете цитировать? юморист.

В 2023 году Министерство юстиции России внесло Семена Слепакова в реестр так называемых иностранных агентов. В ведомстве это объяснили тем, что артист публично осуждал действия российских властей по отношению к Украине, формировал негативное отношение к службе в армии и высказывал позицию, противоречащую официальной линии Кремля.

